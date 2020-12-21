вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків

10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків
У місті біля одного з нічних закладів лучанин побив чоловіка.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише "Волиньправда".

У лютому 2020 року поблизу одного з нічного закладів Луцька між двома чоловіками раптово виник конфлікт. В ході цього один із них штовхнув іншого на землю, а потім почав бити. Лучанин наніс потерпілому близько 10 ударів у голову, чим спричинив йому легкі тілесні ушкодження.

Відомо, що лучанин, який біля нічного закладу побив чоловіка, має спеціальну освіту, безробітний, а також виховує одну неповнолітню дитину. Чоловік, якого побили, наполягав на суворому покаранні обвинуваченого. У вчиненому лучанин щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 180 годин. Також стягнути з лучанина в користь потерпілого 10 000 гривень завданої моральної шкоди, а також 20 000 гривень понесених витрат на правову допомогу.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нічний клуб, Луцьк, суд, ухвала
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків
Сьогодні, 14:55
Митрополит Михаїл розповів, чому не варто давати модні імена дітям
Сьогодні, 14:20
У центрі Луцька – обшуки в авто: ймовірно, причетний кримінальний авторитет Аслан
Сьогодні, 14:13
Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
Сьогодні, 14:00
Лікар дав декілька порад, як відновитися після тривалих застіль
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
У Луцьку зі стріляниною та газовим балончиком побилися рідні брати У Луцьку зі стріляниною та газовим балончиком побилися рідні брати
03 січень, 15:20
У Луцьку чоловік погрожував вбити вітчима У Луцьку чоловік погрожував вбити вітчима
21 грудень, 2020, 18:30
Водій вантажівки, який у Луцьку збив на переході жінку, відбувся умовним Водій вантажівки, який у Луцьку збив на переході жінку, відбувся умовним
17 грудень, 2020, 00:15
Волинянин, який скоїв аварію на викраденому авто, сів у тюрму Волинянин, який скоїв аварію на викраденому авто, сів у тюрму
08 грудень, 2020, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків
Сьогодні, 14:55
 0
Митрополит Михаїл розповів, чому не варто давати модні імена дітям
Сьогодні, 14:20
 0
У центрі Луцька – обшуки в авто: ймовірно, причетний кримінальний авторитет Аслан
Сьогодні, 14:13
 0
Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
Сьогодні, 14:00
 0
Лікар дав декілька порад, як відновитися після тривалих застіль
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8