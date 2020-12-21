10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків
Сьогодні, 14:55
У місті біля одного з нічних закладів лучанин побив чоловіка.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише "Волиньправда".
У лютому 2020 року поблизу одного з нічного закладів Луцька між двома чоловіками раптово виник конфлікт. В ході цього один із них штовхнув іншого на землю, а потім почав бити. Лучанин наніс потерпілому близько 10 ударів у голову, чим спричинив йому легкі тілесні ушкодження.
Відомо, що лучанин, який біля нічного закладу побив чоловіка, має спеціальну освіту, безробітний, а також виховує одну неповнолітню дитину. Чоловік, якого побили, наполягав на суворому покаранні обвинуваченого. У вчиненому лучанин щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 180 годин. Також стягнути з лучанина в користь потерпілого 10 000 гривень завданої моральної шкоди, а також 20 000 гривень понесених витрат на правову допомогу.
Фото - ілюстративне
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише "Волиньправда".
У лютому 2020 року поблизу одного з нічного закладів Луцька між двома чоловіками раптово виник конфлікт. В ході цього один із них штовхнув іншого на землю, а потім почав бити. Лучанин наніс потерпілому близько 10 ударів у голову, чим спричинив йому легкі тілесні ушкодження.
Відомо, що лучанин, який біля нічного закладу побив чоловіка, має спеціальну освіту, безробітний, а також виховує одну неповнолітню дитину. Чоловік, якого побили, наполягав на суворому покаранні обвинуваченого. У вчиненому лучанин щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 180 годин. Також стягнути з лучанина в користь потерпілого 10 000 гривень завданої моральної шкоди, а також 20 000 гривень понесених витрат на правову допомогу.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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