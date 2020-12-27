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На Волині через вибух петарди чоловіку ампутували 2 пальці

На Волині через вибух петарди чоловіку ампутували 2 пальці
Волинянин травмувався петардою через власну необережність.

Повідомлення до поліції надійшло від медиків близько 21 години, 31 грудня 2020 року, інформує сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські, які виїхали на місце з’ясували, що 38-річний місцевий мешканець, перебуваючи у ванній кімнаті власного будинку, запалив ґніт петарди «Р-23». Згодом чоловік намагався її погасити пальцями лівої руки, але петарда вибухнула. Внаслідок власного необережного поводження із піротехнікою волинянин отримав тілесні ушкодження: ампутацію двох пальців та рвану рану лівої кисті.

Потерпілого із значними травмами лівої кисті госпіталізували до хірургічного відділення Маневицької центральної районної лікарні.

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєні кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські Волині закликають дотримуватися основних правил придбання та використання піротехніки, адже халатне відношення до таких виробів може вартувати здоров’я та життя вас та людей, що вас оточують.


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Теги: волинянин, петарда, поліція
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