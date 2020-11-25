Тексти ожили: викладачі волинського вишу започаткували мультимедійний проєкт





Прозові твори, поезія, листи, уривки з драматичних творів, щоденників, наукових праць тепер звучатимуть волинськими голосами, - повідомляє



Авторка ідеї, кандидатка філологічних наук, доцентка Олена Маланій розповідає: думка започаткувати цей проєкт виникла після семестру дистанційного навчання.



«Тоді виявилося, що дуже багато текстів студенти не можуть відшукати, бо бібіліотеки зачинені або комусь далеко добиратися, бо пороз’їжджалися. Так з’ясувалося, що є нестача текстів навіть в інтернеті і треба багато контенту завантажувати. А ще студенти самі підказали, що вони люблять слухати тексти, коли п’ють каву, мандрують, їдуть в транспорті. Навіть готуючи завдання до практичних занять, я скидала їм посилання на аудіокниги, начитані акторами, ведучими радіо. Так і виникла ідея, щоб вони слухали не лише музику, а й інтелектуальний контент. То чому б не записувати тексти для учнів, студентів», - пояснює вона.



Тож на Youtube-каналі почали з’являтися начитані Оленою Маланій оповідання, поезія, листи. А з часом тут же з’являться й уривки з драматичних творів, наукові праці, уривки зі статей, щоденників, фольклорні записи.



На даний момент уже начитані художні тексти різдвяного циклу: оповідання «Святий вечір!» Лесі Українки, «Сосонка» Олени Пчілки, «Мужицький ангел» Степана Васильченка, «Під святий вечір» Богдана Лепкого, казка «Сльоза» Марка Черемшини, поезія «Святий вечір» Богдана Лепкого, уривок з листа Лесі Українки до матері із Сан-Ремо (про святкування Різдва в Італії), уривок із драматичної поеми Лесі Українки «Адвокат Мартіан».





Звичайно, в пріоритеті цього року будуть тексти Лесі Українки, адже цей рік – ювілейний: у 2021 році весь світ відзначатиме 150 років від дня народження поетеси. А кафедра української літератури має бути ініціаторами і флагманом таких проєктів. Нагадаємо, саме у ВНУ запланували випустити повне 14-томне видання творів Лесі Українки, і в друк здано вже 7 перших томів. А кафедра української літератури університету є одим з організаторів міжнародного симпозіуму, який запланований на червень цього року.



Після свят та сесійного періоду, додає Олена Маланій, до проєкту будуть залучати інших викладачів, студентів, аспірантів, випускників, цікавих особистостей. Тож вона зазначила, що долучитися запрошують усіх охочих: підберуть текст і допоможуть з начиткою. Адже багато текстів є неозвученими, та вони заслуговують на те, щоб якомога більше людей з ними познайомилися.



«Це поки що робиться в домашніх умовах: начитка, монтаж, але ідея заключалась в тому, щоб ті тексти зазвучали. Ми не претендуємо на театральну читку, але все одно хочеться, щоб текст ожив: не просто наговорений «на ходу» на диктофон, а щоб були розставлені смислові внутрішні акценти. Саме цього ми прагнемо», - пояснює викладачка.



Поки що проект реалізовується в аудіоформаті, але в планах знімати й відео. Адже роботи – чимало. Готові записи можна послухати на Youtube-каналі, а повідомлення про нові надходження публікуватимуть на сторінці кафедри у фейсбуці.



Цей рік багатий на ювілеї відомих письменників. Тож планують записати низку аудіоначиток не лише до 150-річного ювілею Лесі Українки, а й до 155-річчя від дня народження Модеста Левицького, 150-річчя від дня народження Василя Стефаника, Агатангела Кримського, Миколи Вороного, 145-річчя від дня народження Спиридона Черкасенка, 140-річчя від дня народження Степана Чарнецького та інших.



«Думаю, далі проект буде жити і будемо заповнювати певні прогалини: публікуватимемо рідкісні тексти, яких немає у широкому доступі», - резюмує Олена Маланій.

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