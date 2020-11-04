У Нововолинську біля лазні зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
05 січень, 22:59
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Аварія сталася увечері, 5 січня, на перехресті поблизу міської лазні. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на інстаграм спільноту nv_info.
Зіткнулися два атомобілі: Audi i Renault.
Аварія сталася ввечері, близько 18:40.
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Аварія сталася увечері, 5 січня, на перехресті поблизу міської лазні. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на інстаграм спільноту nv_info.
Зіткнулися два атомобілі: Audi i Renault.
Аварія сталася ввечері, близько 18:40.
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