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У Нововолинську біля лазні зіткнулися дві автівки. ВІДЕО

У Нововолинську біля лазні зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Аварія сталася увечері, 5 січня, на перехресті поблизу міської лазні. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на інстаграм спільноту nv_info.

Зіткнулися два атомобілі: Audi i Renault.

Аварія сталася ввечері, близько 18:40.




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Теги: ДТП, Нововолинськ
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