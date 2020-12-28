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У Польщі двох українців звинувачують у зґвалтуванні 18-річної дівчини

У Польщі двох українців звинувачують у зґвалтуванні 18-річної дівчини
У польському місті Глівіце 18-річна місцева жителька звинуватила двох українців у зґвалтуванні, яке сталося у новорічну ніч.

Про це пише видання inpoland.

Прес-секретар поліції Глівіце, Марек Сломський 5 січня заявив, що злочин стався під час новорічної вечірки в одній з квартир. У святкуванні взяли участь троє добрих знайомих — дівчина, громадянка Польщі, та двоє українців.

"За клопотанням поліції та прокурора суд заарештував 26-річного громадянина України, який у своїй квартирі шляхом хитрощів зґвалтував 18-річну місцеву жительку. Другий із винних, також українець, віком 27 років, зараз перебуває під наглядом поліції", — додав Марек Сломський.

Зважаючи на характер справи, поліція не розголошує жодних додаткових деталей. За неофіційною інформацією, постраждала повідомила, що чоловіки підлили їй алкоголю, а потім скористалися її станом.

Відповідно до Кримінального кодексу, кожен, хто спричинив статевий акт насильством, незаконною погрозою або обманом, підлягає позбавленню волі на строк від 2 до 12 років.

У справі триває слідство, яке й має з’ясувати всі обставини події.

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Теги: Польща, зґвалтування, українці
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Они дискредитируют украинцев в Европе.
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