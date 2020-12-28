У Польщі двох українців звинувачують у зґвалтуванні 18-річної дівчини





Про це пише видання



Прес-секретар поліції Глівіце, Марек Сломський 5 січня заявив, що злочин стався під час новорічної вечірки в одній з квартир. У святкуванні взяли участь троє добрих знайомих — дівчина, громадянка Польщі, та двоє українців.



"За клопотанням поліції та прокурора суд заарештував 26-річного громадянина України, який у своїй квартирі шляхом хитрощів зґвалтував 18-річну місцеву жительку. Другий із винних, також українець, віком 27 років, зараз перебуває під наглядом поліції", — додав Марек Сломський.



Зважаючи на характер справи, поліція не розголошує жодних додаткових деталей. За неофіційною інформацією, постраждала повідомила, що чоловіки підлили їй алкоголю, а потім скористалися її станом.



Відповідно до Кримінального кодексу, кожен, хто спричинив статевий акт насильством, незаконною погрозою або обманом, підлягає позбавленню волі на строк від 2 до 12 років.



У справі триває слідство, яке й має з’ясувати всі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польському місті Глівіце 18-річна місцева жителька звинуватила двох українців у зґвалтуванні, яке сталося у новорічну ніч.Про це пише видання inpoland Прес-секретар поліції Глівіце,5 січня заявив, що злочин стався під час новорічної вечірки в одній з квартир. У святкуванні взяли участь троє добрих знайомих — дівчина, громадянка Польщі, та двоє українців."За клопотанням поліції та прокурора суд заарештував 26-річного громадянина України, який у своїй квартирі шляхом хитрощів зґвалтував 18-річну місцеву жительку. Другий із винних, також українець, віком 27 років, зараз перебуває під наглядом поліції", — додав Марек Сломський.Зважаючи на характер справи, поліція не розголошує жодних додаткових деталей. За неофіційною інформацією, постраждала повідомила, що чоловіки підлили їй алкоголю, а потім скористалися її станом.Відповідно до Кримінального кодексу, кожен, хто спричинив статевий акт насильством, незаконною погрозою або обманом, підлягає позбавленню волі на строк від 2 до 12 років.У справі триває слідство, яке й має з’ясувати всі обставини події.

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