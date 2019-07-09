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Бензин та дизельне пальне в 2021 році можуть істотно зрости у ціні

Бензин та дизельне пальне в 2021 році можуть істотно зрости у ціні
Вартість бензину та дизельного пального в Україні упродовж 2021 року може зрости до 20%.

Про це в коментарі УНН сказав економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.

"Ми маємо три ключові фактори, які як правило впливають на цей ринок. Це фактор обмінного курсу, податкової політики та світові ціни на цей ресурс, зокрема на нафту. Звісно, ще є шокові речі, наприклад, якщо стає на ремонт якийсь комбінат, або якесь ембарго запроваджується тощо. Відповідно, упродовж наступного року я бачу можливість зростання цін на нафту, зокрема на світовому ринку десь до 60-65 дол. за барель. Відповідно, це говорить про можливість зростання ціни на нафту до 20% упродовж 2021 року", - розповів Блінов.

На уточнююче запитання, чи вартість бензину та дизельного пального упродовж наступного року може зрости до 20%, Блінов відповів "Так, у разі відповідного зростання нафти".

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Теги: ціни, бензин, дизельне, подорожчання
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