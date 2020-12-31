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Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Різдво

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Різдво
У Волинській області на Різдво синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів.

Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 1-6º тепла.

У Луцьку завтра, на Різдво, також буде хмарна з проясненнямии погода. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг , вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 3-5º тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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