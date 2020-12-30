Голкіпер «Волині» потрапив у ТОП-5 «найсухіших» у Першій лізі
Сьогодні, 21:18
Голкіпер луцької "Волині" Владислав Леванідов потрапив до п'ятірки найнадійніших воротарів осінньої частини сезону 2020-2021 Першої ліги.
Підсумки підбили журналісти видання FootBoom.
Першу сходинку у ТОПі воротарів зайняв страж воріт рівненського "Вереса" Богдан Когут, який свого часу грав за луцьку "Волинь". Воротар провів від дзвінка до дзвінка всі 14 осінніх матчів. І пропустив всього 8 м'ячів. А ще у восьми випадках 33-річний голкіпер зберіг свої ворота недоторканими.
Воротар "Волині" Владислав Леванідов зіграв 11 матчів, в яких пропустив 8 м'ячів. Таким чином "хрестоносець" зіграв 5 "сухих" матчів. В середньому за матч Леванідов пропускав 0,73 м'яча.
Загалом, ТОП-10 "найсухіших" воротарів Першої ліги сезону-2020/21 виглядає так:
Голкіпер клуб І Пр Сі Ср
1) Богдан Когут ("Верес") 14 8 8 0.57
2) Олег Мозіль ("Агробізнес") 13 8 7 0.62
3) Василь Литвиненко ("Оболонь") 9 6 5 0.67
4) Владислав Леванідов ("Волинь") 11 8 5 0.73
5) Володимир Маханьков, ("Полісся") 11 10 5 0.91
6) Ярослав Важинський," Альянс " 13 12 5 0.92
7) Богдан Лободров, (МФК "Миколаїв")12 12 5 1.0
8) Антон Ситников, ("Гірник-Спорт") 12 18 5 1.5
І - проведені гри; Пр - пропущені м'ячі; СІ - "сухі" гри; Ср - кількість м'ячів, пропускаються в середньому за матч.
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Підсумки підбили журналісти видання FootBoom.
Першу сходинку у ТОПі воротарів зайняв страж воріт рівненського "Вереса" Богдан Когут, який свого часу грав за луцьку "Волинь". Воротар провів від дзвінка до дзвінка всі 14 осінніх матчів. І пропустив всього 8 м'ячів. А ще у восьми випадках 33-річний голкіпер зберіг свої ворота недоторканими.
Воротар "Волині" Владислав Леванідов зіграв 11 матчів, в яких пропустив 8 м'ячів. Таким чином "хрестоносець" зіграв 5 "сухих" матчів. В середньому за матч Леванідов пропускав 0,73 м'яча.
Загалом, ТОП-10 "найсухіших" воротарів Першої ліги сезону-2020/21 виглядає так:
Голкіпер клуб І Пр Сі Ср
1) Богдан Когут ("Верес") 14 8 8 0.57
2) Олег Мозіль ("Агробізнес") 13 8 7 0.62
3) Василь Литвиненко ("Оболонь") 9 6 5 0.67
4) Владислав Леванідов ("Волинь") 11 8 5 0.73
5) Володимир Маханьков, ("Полісся") 11 10 5 0.91
6) Ярослав Важинський," Альянс " 13 12 5 0.92
7) Богдан Лободров, (МФК "Миколаїв")12 12 5 1.0
8) Антон Ситников, ("Гірник-Спорт") 12 18 5 1.5
І - проведені гри; Пр - пропущені м'ячі; СІ - "сухі" гри; Ср - кількість м'ячів, пропускаються в середньому за матч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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