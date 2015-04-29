На магістральному газопроводі на Полтавщині стався вибух. ВІДЕО





Як передає



"Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз), стався вибух на ділянці поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу", - йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація зачепила ГРС "Новаки" та ГРС "Вишневе" Оржиця.





Компанія виводить усі аварійні служби на чергування.



Тим часом облуправління ДСНС повідомляє, що на місце вибуху з подальшим горінням, що стався на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород поблизу села Халепці Лубенського району, направили 8 одиниць техніки та мобільну оперативну групу.



Згодом, аварію на магістральному газопроводі ОГТСУ «Уренгой-Помари-Ужгород», на ділянці якого під Лубнами Полтавської області стався вибух, локалізували.



Оператор ГТС України запевнив, що транзиту газу нічого не загрожує, а небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів та загрози для забезпечення газом немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області стався вибух.Як передає Укрінформ , про це повідомляє АТ "Лубнигаз" "Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз), стався вибух на ділянці поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу", - йдеться у повідомленні.За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація зачепила ГРС "Новаки" та ГРС "Вишневе" Оржиця.Компанія виводить усі аварійні служби на чергування.Тим часом облуправління ДСНС повідомляє, що на місце вибуху з подальшим горінням, що стався на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород поблизу села Халепці Лубенського району, направили 8 одиниць техніки та мобільну оперативну групу.Згодом, аварію на магістральному газопроводі ОГТСУ «Уренгой-Помари-Ужгород», на ділянці якого під Лубнами Полтавської області стався вибух, локалізували.Оператор ГТС України запевнив, що транзиту газу нічого не загрожує, а небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів та загрози для забезпечення газом немає.

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