В селищній раді на Волині хочуть встановити електронну систему для голосування
Сьогодні, 02:35
Про встановлення в Шацькій селищній раді системи електронного голосування говорили на останній сесії селищної ради.
Зокрема, при затвердженні бюджету на 2021 рік депутат Віктор Цвид поцікавився, чи передбачили в бюджеті кошти на придбання та встановлення в залі засідань селищної ради системи електронного поіменного голосування, а також відеокамер, пише Район.Шацьк з посиланням на газету «Новий погляд +».
Шацький селищний голова Сергій Карпук повідомив, що найближчим часом в раді встановлять п'ять відеокамер.
Щодо системи «Голос», то питання сьогодні вивчають, а придбати її планують у січні-лютому.
В підсумку депутати проголосували за рішення про селищний бюджет-2021.
Нагадаємо, про встановлення системи для електронного голосування в селищній раді піднімали питання неодноразово, але з певних причин його так і не вирішили.
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Зокрема, при затвердженні бюджету на 2021 рік депутат Віктор Цвид поцікавився, чи передбачили в бюджеті кошти на придбання та встановлення в залі засідань селищної ради системи електронного поіменного голосування, а також відеокамер, пише Район.Шацьк з посиланням на газету «Новий погляд +».
Шацький селищний голова Сергій Карпук повідомив, що найближчим часом в раді встановлять п'ять відеокамер.
Щодо системи «Голос», то питання сьогодні вивчають, а придбати її планують у січні-лютому.
В підсумку депутати проголосували за рішення про селищний бюджет-2021.
Нагадаємо, про встановлення системи для електронного голосування в селищній раді піднімали питання неодноразово, але з певних причин його так і не вирішили.
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