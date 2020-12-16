В селищній раді на Волині хочуть встановити електронну систему для голосування





Зокрема, при затвердженні бюджету на 2021 рік депутат Віктор Цвид поцікавився, чи передбачили в бюджеті кошти на придбання та встановлення в залі засідань селищної ради системи електронного поіменного голосування, а також відеокамер, пише



Шацький селищний голова Сергій Карпук повідомив, що найближчим часом в раді встановлять п'ять відеокамер.



Щодо системи «Голос», то питання сьогодні вивчають, а придбати її планують у січні-лютому.



В підсумку депутати проголосували за рішення про селищний бюджет-2021.



Нагадаємо, про встановлення системи для електронного голосування в селищній раді піднімали питання неодноразово, але з певних причин його так і не вирішили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про встановлення в Шацькій селищній раді системи електронного голосування говорили на останній сесії селищної ради.Зокрема, при затвердженні бюджету на 2021 рік депутатпоцікавився, чи передбачили в бюджеті кошти на придбання та встановлення в залі засідань селищної ради системи електронного поіменного голосування, а також відеокамер, пише Район.Шацьк з посиланням на газету «Новий погляд +».Шацький селищний головаповідомив, що найближчим часом в раді встановлять п'ять відеокамер.Щодо системи «Голос», то питання сьогодні вивчають, а придбати її планують у січні-лютому.В підсумку депутати проголосували за рішення про селищний бюджет-2021.Нагадаємо, про встановлення системи для електронного голосування в селищній раді піднімали питання неодноразово, але з певних причин його так і не вирішили.

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