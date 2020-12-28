На капремонт будівлі у військовому містечку в Луцьку витратять понад 23 мільйони





Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, пише



Організовує торги квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський. Йдеться про капремонт будівлі військового містечка № 54 на вулиці Стрілецькій, 12 у Луцьку.



Тендерні пропозиції приймають до 20 січня, розпочнуть аукціон 21 січня. Строк виконання робіт – до 10 жовтня 2021 року.



Очікувана вартість робіт становить 23,111 мільйона гривень.

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