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На капремонт будівлі у військовому містечку в Луцьку витратять понад 23 мільйони

На капремонт будівлі у військовому містечку в Луцьку витратять понад 23 мільйони
Капітальний ремонт будівлі № 54/12 (казарма) у Луцьку коштуватиме до 23,111 мільйона гривень.

Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, пише Волинь Online.

Організовує торги квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський. Йдеться про капремонт будівлі військового містечка № 54 на вулиці Стрілецькій, 12 у Луцьку.

Тендерні пропозиції приймають до 20 січня, розпочнуть аукціон 21 січня. Строк виконання робіт – до 10 жовтня 2021 року.

Очікувана вартість робіт становить 23,111 мільйона гривень.

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Теги: військове містечко, ремонт, Луцьк
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Коментарі 1
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На вул.Стрілецькій з незайманих військових об"єктів є тільки колишня гауптвахта,а не казарма.Їїхочуть відремонтувати,як казарму?
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