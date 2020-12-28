На капремонт будівлі у військовому містечку в Луцьку витратять понад 23 мільйони
Сьогодні, 17:00
Капітальний ремонт будівлі № 54/12 (казарма) у Луцьку коштуватиме до 23,111 мільйона гривень.
Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, пише Волинь Online.
Організовує торги квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський. Йдеться про капремонт будівлі військового містечка № 54 на вулиці Стрілецькій, 12 у Луцьку.
Тендерні пропозиції приймають до 20 січня, розпочнуть аукціон 21 січня. Строк виконання робіт – до 10 жовтня 2021 року.
Очікувана вартість робіт становить 23,111 мільйона гривень.
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Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, пише Волинь Online.
Організовує торги квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський. Йдеться про капремонт будівлі військового містечка № 54 на вулиці Стрілецькій, 12 у Луцьку.
Тендерні пропозиції приймають до 20 січня, розпочнуть аукціон 21 січня. Строк виконання робіт – до 10 жовтня 2021 року.
Очікувана вартість робіт становить 23,111 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
На вул.Стрілецькій з незайманих військових об"єктів є тільки колишня гауптвахта,а не казарма.Їїхочуть відремонтувати,як казарму?
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На капремонт будівлі у військовому містечку в Луцьку витратять понад 23 мільйони
Сьогодні, 17:00