Фірма не мала навіть холодильників: волинський ліцей хотів втридорога і з порушеннями закупити рибу

Суд визнав недійсними результати торгів та договір на поставку продуктів харчування для учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на суму понад 1,3 млн гривень.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Прокурори з'ясували, що навчальний заклад за наслідками проведення закупівлі уклав із суб’єктом господарювання договір поставки риби для дітей.Ала під час проведення торгів тендерний комітет безпідставно відхилив пропозицію іншого учасника, яка на понад 335 тис. грн була дешевшою від пропозиції переможця, що суперечить вимогам Закону України "Про публічні закупівлі" та призвело б до нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів.Окрім того, тендерна пропозиція переможця торгів не відповідала умовам тендерної документації, адже підприємство не підтвердило наявності достатньої кількості продукції та холодильного обладнання для її зберігання.Втрутившись у ситуацію, прокурори у судах першої та апеляційної інстанцій домоглися визнання результатів торгів і договору поставки недійсними та попередили таким чином незаконне витрачання бюджетних коштів на закупівлю продуктів харчування для дітей.На рішення першої інстанції була подана апеляція. Утім, Північно-Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Волинської області про задоволення позову Луцької місцевої прокуратури області в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби до Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та господарського товариства й визнання недійсними результати торгів та договір на поставку продуктів харчування для учнів ліцею на суму понад 1,3 млн гривень.