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Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень

Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень
Через карантинні обмеження Луцький замок відвідали суттєво менше людей, аніж у 2019 році.

У 2020 році замок Любарта заробив на пів мільйона менше грошей, ніж торік, про це в програмі «Актуально» розповів заступник директора державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Віктор Баюк.

«У порівнянні з 2019 роком, відвідувачів у 2020 було удвічі менше. Ми втратили гроші на оплату праці працівників та на можливості розвитку замку та заповідника», – зазначив Віктор Баюк.

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Теги: туризм, замок Любарта
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