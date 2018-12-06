Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень
Сьогодні, 17:13
Через карантинні обмеження Луцький замок відвідали суттєво менше людей, аніж у 2019 році.
У 2020 році замок Любарта заробив на пів мільйона менше грошей, ніж торік, про це в програмі «Актуально» розповів заступник директора державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Віктор Баюк.
«У порівнянні з 2019 роком, відвідувачів у 2020 було удвічі менше. Ми втратили гроші на оплату праці працівників та на можливості розвитку замку та заповідника», – зазначив Віктор Баюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У 2020 році замок Любарта заробив на пів мільйона менше грошей, ніж торік, про це в програмі «Актуально» розповів заступник директора державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Віктор Баюк.
«У порівнянні з 2019 роком, відвідувачів у 2020 було удвічі менше. Ми втратили гроші на оплату праці працівників та на можливості розвитку замку та заповідника», – зазначив Віктор Баюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень
Сьогодні, 17:13
У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет
Сьогодні, 16:55
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Сьогодні, 16:36
У Нововолинську нетверезий водій лаявся і бив поліцейського
Сьогодні, 16:30
Волинський лісгосп оштрафували за незаконні рубки
Сьогодні, 16:20