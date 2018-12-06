Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень





У 2020 році замок Любарта заробив на пів мільйона менше грошей, ніж торік, про це в програмі Віктор Баюк.



«У порівнянні з 2019 роком, відвідувачів у 2020 було удвічі менше. Ми втратили гроші на оплату праці працівників та на можливості розвитку замку та заповідника», – зазначив Віктор Баюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через карантинні обмеження Луцький замок відвідали суттєво менше людей, аніж у 2019 році.У 2020 році замок Любарта заробив на пів мільйона менше грошей, ніж торік, про це в програмі «Актуально» розповів заступник директора державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк»«У порівнянні з 2019 роком, відвідувачів у 2020 було удвічі менше. Ми втратили гроші на оплату праці працівників та на можливості розвитку замку та заповідника», – зазначив Віктор Баюк.

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