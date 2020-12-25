В Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь





Про це на власній сторінці в Facebook повідомив офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, інформує

“Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така — з присмаком сухості в роті”, — йдеться в повідомленні.



На відео видно, що в низині на місці водосховища залишилося трохи води, куди впадає невеличкий струмок на місці річки Аян.



Нагадаємо, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму склав 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, аніж станом на початок року.



Через посуху в 2020 році в Джанкойському районі постраждали посіви гірчиці, льону, проса та соняшника.



Додамо, що в Інкермані під Севастополем вимушено припинили водозабір з озера в колишньому вапняковому кар’єрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою Сімферополь.Про це на власній сторінці в Facebook повідомив офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, інформує УНН.

“Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така — з присмаком сухості в роті”, — йдеться в повідомленні.На відео видно, що в низині на місці водосховища залишилося трохи води, куди впадає невеличкий струмок на місці річки Аян.Нагадаємо, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму склав 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, аніж станом на початок року.Через посуху в 2020 році в Джанкойському районі постраждали посіви гірчиці, льону, проса та соняшника.Додамо, що в Інкермані під Севастополем вимушено припинили водозабір з озера в колишньому вапняковому кар’єрі.

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