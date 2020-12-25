В Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь
Сьогодні, 01:13
У Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою Сімферополь.
Про це на власній сторінці в Facebook повідомив офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, інформує УНН.
“Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така — з присмаком сухості в роті”, — йдеться в повідомленні.
На відео видно, що в низині на місці водосховища залишилося трохи води, куди впадає невеличкий струмок на місці річки Аян.
Нагадаємо, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму склав 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, аніж станом на початок року.
Через посуху в 2020 році в Джанкойському районі постраждали посіви гірчиці, льону, проса та соняшника.
Додамо, що в Інкермані під Севастополем вимушено припинили водозабір з озера в колишньому вапняковому кар’єрі.
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Про це на власній сторінці в Facebook повідомив офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, інформує УНН.
“Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така — з присмаком сухості в роті”, — йдеться в повідомленні.
На відео видно, що в низині на місці водосховища залишилося трохи води, куди впадає невеличкий струмок на місці річки Аян.
Нагадаємо, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму склав 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, аніж станом на початок року.
Через посуху в 2020 році в Джанкойському районі постраждали посіви гірчиці, льону, проса та соняшника.
Додамо, що в Інкермані під Севастополем вимушено припинили водозабір з озера в колишньому вапняковому кар’єрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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