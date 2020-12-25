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В Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь

В Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь
У Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою Сімферополь.

Про це на власній сторінці в Facebook повідомив офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, інформує УНН.

“Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така — з присмаком сухості в роті”, — йдеться в повідомленні.

На відео видно, що в низині на місці водосховища залишилося трохи води, куди впадає невеличкий струмок на місці річки Аян.

Нагадаємо, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму склав 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, аніж станом на початок року.

Через посуху в 2020 році в Джанкойському районі постраждали посіви гірчиці, льону, проса та соняшника.

Додамо, що в Інкермані під Севастополем вимушено припинили водозабір з озера в колишньому вапняковому кар’єрі.


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Теги: Крим, Аянське
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