Прем'єр-ліговий клуб може підписати футболіста, з яким «Волинь» розірвала контракт

Владислава Шаповала.



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Зараз між сторонами йдуть переговори. Сам Шаповал зацікавлений у переході у львівський клуб.



За свою кар’єру 25-річний гравець, який може зіграти і в півзахисті, виступав за СК Дніпро-1 і Волинь. За лучан в першій частині сезону Шаповал зіграв у двох матчах, проте залишив розташування лучан після старту сезону.



У січні ПФК Львів попрощався з двома гравцями. Львівський клуб покинули голкіпер Герман Пеньков і півзахисник Ігор Кошман.



ПФК Львів завершив першу частину сезону на передостанньому місці Favbet Ліги. Команда Віталія Шумського відновить чемпіонат України поєдинком проти Миная.



Крім цього, харківський Металіст 1925 оголосив про підписання захисника Артура Западні, який тільки в січні оголосив про припинення співпраці з Десною. Крім чернігівського клубу, Западня виступав за Верес, Волинь, Ворсклу і однойменні клуби з Сум, Львова та Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-ліговий ПФК Львів може підписати колишнього захисника "Волині"Про це повідомляє Sport Arena Зараз між сторонами йдуть переговори. Сам Шаповал зацікавлений у переході у львівський клуб.За свою кар’єру 25-річний гравець, який може зіграти і в півзахисті, виступав за СК Дніпро-1 і Волинь. За лучан в першій частині сезону Шаповал зіграв у двох матчах, проте залишив розташування лучан після старту сезону.У січні ПФК Львів попрощався з двома гравцями. Львівський клуб покинули голкіпер Герман Пеньков і півзахисник Ігор Кошман.ПФК Львів завершив першу частину сезону на передостанньому місці Favbet Ліги. Команда Віталія Шумського відновить чемпіонат України поєдинком проти Миная.Крім цього, харківський Металіст 1925 оголосив про підписання захисника Артура Западні, який тільки в січні оголосив про припинення співпраці з Десною. Крім чернігівського клубу, Западня виступав за Верес, Волинь, Ворсклу і однойменні клуби з Сум, Львова та Маріуполя.

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