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Волинські лісівники спіймали нелегальних мисливців

Волинські лісівники спіймали нелегальних мисливців
Під час рейду лісами головний мисливствознавець Маневицького лісового господарства та представники громадськості виявили порушників.

Про це йдеться на сторінці ВОУЛМГ.

Виявили порушників у неділю вранці на території Оконського лісництва.

В машині перебували двоє жителів селища Маневичі. Вони мали із собою зібрану мисливську зброю та мисливських собак.

«Полювання проводили» на території приватних мисливських угідь без дозвільних документів.

На порушників складено протоколи, їх буде притягнено до адміністративної відповідальності.

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Теги: Волинь, ВОУЛМГ, ліс
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