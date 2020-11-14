Волинські лісівники спіймали нелегальних мисливців





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Виявили порушників у неділю вранці на території Оконського лісництва.



В машині перебували двоє жителів селища Маневичі. Вони мали із собою зібрану мисливську зброю та мисливських собак.



«Полювання проводили» на території приватних мисливських угідь без дозвільних документів.



На порушників складено протоколи, їх буде притягнено до адміністративної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час рейду лісами головний мисливствознавець Маневицького лісового господарства та представники громадськості виявили порушників.Про це йдеться на сторінці ВОУЛМГ Виявили порушників у неділю вранці на території Оконського лісництва.В машині перебували двоє жителів селища Маневичі. Вони мали із собою зібрану мисливську зброю та мисливських собак.«Полювання проводили» на території приватних мисливських угідь без дозвільних документів.На порушників складено протоколи, їх буде притягнено до адміністративної відповідальності.

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