Повідомили ім’я загиблого на Сході воїна

Учора, 11 січня в районі Операції об’єднаних сил загинув старший солдат 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригадиПро це повідомили на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.Інформують, що Олег Андрієнко 22.08.1983 року народження. У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає року, дружина Марина та мати.Командування бригади висловило співчуття рідним загиблого.Нагадаємо, у ранковому зведенні у штабі ООС повідомили, що протягом минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї."Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець", - повідомили у штабі.