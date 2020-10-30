Повідомили ім’я загиблого на Сході воїна
Сьогодні, 12:08
Учора, 11 січня в районі Операції об’єднаних сил загинув старший солдат 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко.
Про це повідомили на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
Інформують, що Олег Андрієнко 22.08.1983 року народження. У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає року, дружина Марина та мати.
Командування бригади висловило співчуття рідним загиблого.
Нагадаємо, у ранковому зведенні у штабі ООС повідомили, що протягом минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець", - повідомили у штабі.
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Про це повідомили на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
Інформують, що Олег Андрієнко 22.08.1983 року народження. У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає року, дружина Марина та мати.
Командування бригади висловило співчуття рідним загиблого.
Нагадаємо, у ранковому зведенні у штабі ООС повідомили, що протягом минулої доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець", - повідомили у штабі.
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