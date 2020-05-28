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На Волині засудили учня, який торгував наркотиками

На Волині засудили учня, який торгував наркотиками
У селищі Ратне неповнолітній хлопець періодично купляв наркотики та продавав їх.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, пише "Волинь Правда".

Навесні 2020 року учень 11 класу, уродженець села Мостище Камінь-Каширського району, купляв наркотики. Загалом хлопець за певний період часу здійснив чотири купівлі наркотичного засобу канабісу. Свою провину учень визнав частково і заперечив факт однієї з купівель наркотиків. Свідки розповіли, що за попередньою домовленістю купляли у неповнолітнього канабіс, який потім вилучили працівники поліції.

Відомо, що хлопець, який перепродавав наркотики, уродженець села Мостище Камінь-Каширського району, має неповну середню освіту, учень 11 класу ЗОШ №2 імені Миколи Заліпи. Суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, учень, наркотики, в'язниця
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