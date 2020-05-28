На Волині засудили учня, який торгував наркотиками





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області,



Навесні 2020 року учень 11 класу, уродженець села Мостище Камінь-Каширського району, купляв наркотики. Загалом хлопець за певний період часу здійснив чотири купівлі наркотичного засобу канабісу. Свою провину учень визнав частково і заперечив факт однієї з купівель наркотиків. Свідки розповіли, що за попередньою домовленістю купляли у неповнолітнього канабіс, який потім вилучили працівники поліції.



Відомо, що хлопець, який перепродавав наркотики, уродженець села Мостище Камінь-Каширського району, має неповну середню освіту, учень 11 класу ЗОШ №2 імені Миколи Заліпи. Суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Ратне неповнолітній хлопець періодично купляв наркотики та продавав їх.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, пише "Волинь Правда".Навесні 2020 року учень 11 класу, уродженець села Мостище Камінь-Каширського району, купляв наркотики. Загалом хлопець за певний період часу здійснив чотири купівлі наркотичного засобу канабісу. Свою провину учень визнав частково і заперечив факт однієї з купівель наркотиків. Свідки розповіли, що за попередньою домовленістю купляли у неповнолітнього канабіс, який потім вилучили працівники поліції.Відомо, що хлопець, який перепродавав наркотики, уродженець села Мостище Камінь-Каширського району, має неповну середню освіту, учень 11 класу ЗОШ №2 імені Миколи Заліпи. Суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

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