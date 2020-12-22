Водій-хабарник, який намагався підкупити волинських поліцейських, заплатить штраф

Суд оштрафував жителя Житомира за надання неправомірної вигоди працівникам Любомльського відділу поліції.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Так, уночі 12 грудня 2020 року у селі Старовойтове Любомльського району правоохоронці зупинили вантажівку, якою керував чоловік, за порушення правил дорожнього руху.Згодом з'ясувалося, що водій нетверезий. Аби не бути притягнутим до відповідальності за ці адміністративні правопорушення, чоловік надавав поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, проте правоохоронці припинили такі його дії.Суд визнав водія винним у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч. 1 ст. 369 КК України) і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.Кошти, передані ним як неправомірна вигода поліцейським, конфісковані.