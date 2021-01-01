У Луцьку водій Geely зіткнувся з трьома авто, припаркованими в дворі. ФОТО
Сьогодні, 13:52
У вечірню пору 13-го та ранок 14-го січня через ускладнені погодні умови на Волині трапилися 5 ДТП.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Так, у місті Луцьку водій Volkswagen Passat не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Kia Sportage. Згодом на вулиці Володимирській зіткнулися автомобілі Haval H6 та Ford Windstar.
Також патрульні працювали на місці автопригоди, що трапилася на перехресті вулиць Рівненська-Задворецька. Тут водій Volkswagen Caddy наїхав на паркан та електроопору.
Окрім того, на вулиці Кравчука кермувальник авто Geely CK скоїв зіткнення з трьома автомобілями, які були припарковані в дворі.
А в місті Ковелі на вулиці Брестській водій Toyota Hilux не впорався з керуванням та заїхав у кювет.
На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Так, у місті Луцьку водій Volkswagen Passat не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Kia Sportage. Згодом на вулиці Володимирській зіткнулися автомобілі Haval H6 та Ford Windstar.
Також патрульні працювали на місці автопригоди, що трапилася на перехресті вулиць Рівненська-Задворецька. Тут водій Volkswagen Caddy наїхав на паркан та електроопору.
Окрім того, на вулиці Кравчука кермувальник авто Geely CK скоїв зіткнення з трьома автомобілями, які були припарковані в дворі.
А в місті Ковелі на вулиці Брестській водій Toyota Hilux не впорався з керуванням та заїхав у кювет.
На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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