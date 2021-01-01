У Луцьку водій Geely зіткнувся з трьома авто, припаркованими в дворі. ФОТО

У вечірню пору 13-го та ранок 14-го січня через ускладнені погодні умови на Волині трапилися 5 ДТП.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Так, у місті Луцьку водій Volkswagen Passat не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Kia Sportage. Згодом на вулиці Володимирській зіткнулися автомобілі Haval H6 та Ford Windstar.Також патрульні працювали на місці автопригоди, що трапилася на перехресті вулиць Рівненська-Задворецька. Тут водій Volkswagen Caddy наїхав на паркан та електроопору.Окрім того, на вулиці Кравчука кермувальник авто Geely CK скоїв зіткнення з трьома автомобілями, які були припарковані в дворі.А в місті Ковелі на вулиці Брестській водій Toyota Hilux не впорався з керуванням та заїхав у кювет.На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.