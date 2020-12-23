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Чоловіка з Волині, який ґвалтував 10-річну дитину і тікав до Росії, взяли під варту

Чоловіка з Волині, який ґвалтував 10-річну дитину і тікав до Росії, взяли під варту
Учора, 14 січня, у Сумській області правоохоронці затримали 43-річного жителя Волинської області, який перебував у розшуку з 2019 року.

У секторі комунікації поліції Волині повідомили деякі деталі резонансної справи, а також те, що чоловіка вже взяли під варту.

Інформують, зокрема, що слідчі Ковельського районного управління поліції встановили, що 43-річний уродженець Камінь-Каширського району неодноразово вчиняв злочини щодо 10-річної дочки його співмешканки, поки та була на заробітках. Коли жінка повернулася додому, неповнолітня розповіла про те, що сталося. Слідчі призначили ряд експертиз, результати яких підтвердили правдивість свідчень неповнолітньої.

Усвідомлюючи загрозу кримінальної відповідальності за вчинені злочини, чоловік переховувався від поліції майже рік. Під час розшукових заходів правоохоронці встановили, що зловмисник тривалий час перебував у Києві, згодом, з метою виїхати в іншу державу, він переїхав на територію Сумської області. Як повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, чоловік намагався втекти до Росії.

Заступник начальника управління карного розшуку Володимир Піддубний зазначив, що розшукати особу вдалося завдяки неперервній кропіткій роботі поліції та інших служб: «З моменту оголошення його у розшук слідчо-оперативні заходи не припинялися, завдяки злагодженим діям поліції та прикордонникам, кропіткій та ретельній роботі зловмисник нині затриманий. За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Рішення прийматиме суд».

Сьогодні, 15 січня, йому вже обрали запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

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Теги: зґвалтування, 10-річна дитина
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