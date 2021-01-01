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На Волині дівчина викрала офіційні документи у знайомої та взяла кредит

На Волині дівчина викрала офіційні документи у знайомої та взяла кредит
Жительці Нововолинська, яка набрала кредитів на чуже ім'я, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

У травні 2019 року 20-річна дівчна викрала банківську картку своєї знайомої, а також сфотографувала її паспорт та ідентифікаційний код і зберегла фото.

Згодом, використовуючи чужі паспортні дані, зловмисниця через Інтернет п’ять разів отримувала кредити у фінансових установах – усього на суму 5200 грн.

Окрім того, 03 листопада 2020 року, завітавши у гості, вона украла 7100 грн в іншої своєї знайомої.

Волинянці повідомили про підозру у викраденні офіційних документів, незаконному зберіганні й неодноразовому використанні конфіденційної інформації про особу, наданні неправдивої інформації іншим кредиторам та крадіжці.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Нововлинсськ, кредит, крадіжка
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