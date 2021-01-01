На Волині дівчина викрала офіційні документи у знайомої та взяла кредит

Жительці Нововолинська, яка набрала кредитів на чуже ім'я, повідомили про підозру.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.У травні 2019 року 20-річна дівчна викрала банківську картку своєї знайомої, а також сфотографувала її паспорт та ідентифікаційний код і зберегла фото.Згодом, використовуючи чужі паспортні дані, зловмисниця через Інтернет п’ять разів отримувала кредити у фінансових установах – усього на суму 5200 грн.Окрім того, 03 листопада 2020 року, завітавши у гості, вона украла 7100 грн в іншої своєї знайомої.Волинянці повідомили про підозру у викраденні офіційних документів, незаконному зберіганні й неодноразовому використанні конфіденційної інформації про особу, наданні неправдивої інформації іншим кредиторам та крадіжці.Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.