Два десятки переломів і забої: наслідки негоди у Луцьку. ВІДЕО





По це розповів Андрій Николаєвич.



Зі слів медика травми пацієнти отримали на вулиці через ожеледицю.



"Якщо порівнювати з попередніми числами, то найбільша кількість звернень була 13 числа, це той момент, коли випав перший сніг та було дуже слизько. Тоді за добу звернулося 52 людини", - розповів Андрій Николаєвич.



Нагадаємо, 13 січня на Волинь прийшов циклон з Польщі. Дороги області засипало снігом. Телефоном чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк розповіла, що цими вихідними в області прогнозують до 20 градусів морозу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 35 волинян звернулися до травмпункту в обласному центрі 15 січня. З них 20 мають переломи, у решти – забої та розтяги зв'язок.По це розповів Суспільному лікар-травматологЗі слів медика травми пацієнти отримали на вулиці через ожеледицю."Якщо порівнювати з попередніми числами, то найбільша кількість звернень була 13 числа, це той момент, коли випав перший сніг та було дуже слизько. Тоді за добу звернулося 52 людини", - розповів Андрій Николаєвич.Нагадаємо, 13 січня на Волинь прийшов циклон з Польщі. Дороги області засипало снігом. Телефоном чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентрурозповіла, що цими вихідними в області прогнозують до 20 градусів морозу.

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