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Два десятки переломів і забої: наслідки негоди у Луцьку. ВІДЕО

Два десятки переломів і забої: наслідки негоди у Луцьку. ВІДЕО
35 волинян звернулися до травмпункту в обласному центрі 15 січня. З них 20 мають переломи, у решти – забої та розтяги зв'язок.

По це розповів Суспільному лікар-травматолог Андрій Николаєвич.

Зі слів медика травми пацієнти отримали на вулиці через ожеледицю.

"Якщо порівнювати з попередніми числами, то найбільша кількість звернень була 13 числа, це той момент, коли випав перший сніг та було дуже слизько. Тоді за добу звернулося 52 людини", - розповів Андрій Николаєвич.

Нагадаємо, 13 січня на Волинь прийшов циклон з Польщі. Дороги області засипало снігом. Телефоном чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк розповіла, що цими вихідними в області прогнозують до 20 градусів морозу.


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Теги: негода, снігопад, Луцьк
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