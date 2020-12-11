Два десятки переломів і забої: наслідки негоди у Луцьку. ВІДЕО

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35 волинян звернулися до травмпункту в обласному центрі 15 січня. З них 20 мають переломи, у решти – забої та розтяги зв'язок.
По це розповів Суспільному лікар-травматолог Андрій Николаєвич.
Зі слів медика травми пацієнти отримали на вулиці через ожеледицю.
"Якщо порівнювати з попередніми числами, то найбільша кількість звернень була 13 числа, це той момент, коли випав перший сніг та було дуже слизько. Тоді за добу звернулося 52 людини", - розповів Андрій Николаєвич.
Нагадаємо, 13 січня на Волинь прийшов циклон з Польщі. Дороги області засипало снігом. Телефоном чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк розповіла, що цими вихідними в області прогнозують до 20 градусів морозу.
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По це розповів Суспільному лікар-травматолог Андрій Николаєвич.
Зі слів медика травми пацієнти отримали на вулиці через ожеледицю.
"Якщо порівнювати з попередніми числами, то найбільша кількість звернень була 13 числа, це той момент, коли випав перший сніг та було дуже слизько. Тоді за добу звернулося 52 людини", - розповів Андрій Николаєвич.
Нагадаємо, 13 січня на Волинь прийшов циклон з Польщі. Дороги області засипало снігом. Телефоном чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк розповіла, що цими вихідними в області прогнозують до 20 градусів морозу.
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