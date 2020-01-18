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Коли у Луцьку відбудеться велике освячення води

Коли у Луцьку відбудеться велике освячення води
19 січня, у вівторок, в обласному центрі відбудеться велике освячення води.

Про це повідомили на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Головне йорданське водосвяття, яке очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, проводитимуть на річці Стир, де пляж центрального парку ім. Лесі Українки. До протилежних берегів духовенство і миряни прийдуть хресними ходами – від кафедрального собору Святої Трійці та від храму Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Рованці Луцького районного деканату.

Розпорядок святкових богослужінь у головному храмі єпархії такий:

18 січня, Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого, велике освячення води на соборному майдані; 17.00 – всенічна.

19 січня, Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі, після якої хресний хід на Стир і велике освячення води.

Для участі в богослужіннях просять подбати про заходи безпеки згідно з запровадженим карантином.

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Теги: Луцьк, Водохреще, освячення води
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Коментарі 1
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краще б зробили велике нагрівання води
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