Коли у Луцьку відбудеться велике освячення води

19 січня, у вівторок, в обласному центрі відбудеться велике освячення води.Про це повідомили на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Головне йорданське водосвяття, яке очолить митрополит Луцький і Волинський, проводитимуть на річці Стир, де пляж центрального парку ім. Лесі Українки. До протилежних берегів духовенство і миряни прийдуть хресними ходами – від кафедрального собору Святої Трійці та від храму Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Рованці Луцького районного деканату.Розпорядок святкових богослужінь у головному храмі єпархії такий:, Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого, велике освячення води на соборному майдані; 17.00 – всенічна., Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі, після якої хресний хід на Стир і велике освячення води.Для участі в богослужіннях просять подбати про заходи безпеки згідно з запровадженим карантином.