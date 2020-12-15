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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

204 нових випадки на Волині, 7 729 – в Україні загалом: ситуація з коронавірусом за останню добу

204 нових випадки на Волині, 7 729 – в Україні загалом: ситуація з коронавірусом за останню добу
7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 083 особи;
летальних випадків – 144;
одужало – 9 792 особи;
здійснили тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 154 692 особи;
одужало – 857 183 особи;
летальних випадків – 20 686;
провели ПЛР-тестувань – 5 934 439.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 821 випадок;
Вінницька область – 228 випадків;
Волинська область – 204 випадки;
Дніпропетровська область – 586 випадків;
Донецька область – 540 випадків;
Житомирська область – 200 випадків;
Закарпатська область – 147 випадків;
Запорізька область – 696 випадків;
Івано-Франківська область – 168 випадків;
Київська область – 474 випадки;
Кіровоградська область – 92 випадки;
Луганська область – 155 випадків;
Львівська область – 485 випадків;
Миколаївська область – 409 випадків;
Одеська область – 325 випадків;
Полтавська область – 350 випадків;
Рівненська область – 243 випадки;
Сумська область – 237 випадків;
Тернопільська область – 145 випадків;
Харківська область – 285 випадків;
Херсонська область – 63 випадки;
Хмельницька область – 210 випадків;
Черкаська область – 323 випадки;
Чернівецька область – 209 випадків;
Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, Максим Степанов
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