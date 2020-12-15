204 нових випадки на Волині, 7 729 – в Україні загалом: ситуація з коронавірусом за останню добу

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 2 083 особи;летальних випадків – 144;одужало – 9 792 особи;здійснили тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 154 692 особи;одужало – 857 183 особи;летальних випадків – 20 686;провели ПЛР-тестувань – 5 934 439.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 821 випадок;Вінницька область – 228 випадків;Волинська область – 204 випадки;Дніпропетровська область – 586 випадків;Донецька область – 540 випадків;Житомирська область – 200 випадків;Закарпатська область – 147 випадків;Запорізька область – 696 випадків;Івано-Франківська область – 168 випадків;Київська область – 474 випадки;Кіровоградська область – 92 випадки;Луганська область – 155 випадків;Львівська область – 485 випадків;Миколаївська область – 409 випадків;Одеська область – 325 випадків;Полтавська область – 350 випадків;Рівненська область – 243 випадки;Сумська область – 237 випадків;Тернопільська область – 145 випадків;Харківська область – 285 випадків;Херсонська область – 63 випадки;Хмельницька область – 210 випадків;Черкаська область – 323 випадки;Чернівецька область – 209 випадків;Чернігівська область – 134 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.