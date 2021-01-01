Під Києвом п'яний водій врізався в автівку: сім'я з немовлям дивом вижила
Сьогодні, 16:23
На Старообухівській трасі під Києвом п'яний чоловік спровокував ДТП. Сім'ї з 5-місячним немовлям дивом вдалося вижити в аварії.
Про це у фейcбуці повідомляє "Київ Оперативний", передає 24 канал.
ДТП на Старообухівській трасі: як все було
Аварія сталася під Києвом вночі 16 січня, недалеко від повороту на санаторій "Жовтень".
Чоловік, жінка та їхнє 5-місячне немовля їхали додому в автівці KIA, а тоді зупинилися на світлофорі. Водночас у цьому ж напрямку мчав Renault, в якому перебували 2 п'яних друзів.
З якось причини водій Renault лише в останній момент побачив автомобіль KIA. Він намагався уникнути зіткнення, однак не вийшло.
Є постраждала внаслідок аварії
На щастя, пасажири КІА залишилися живими. Однак у жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, підозрюють перелом ребер, забій грудної клітки та ще один перелом.
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Про це у фейcбуці повідомляє "Київ Оперативний", передає 24 канал.
ДТП на Старообухівській трасі: як все було
Аварія сталася під Києвом вночі 16 січня, недалеко від повороту на санаторій "Жовтень".
Чоловік, жінка та їхнє 5-місячне немовля їхали додому в автівці KIA, а тоді зупинилися на світлофорі. Водночас у цьому ж напрямку мчав Renault, в якому перебували 2 п'яних друзів.
З якось причини водій Renault лише в останній момент побачив автомобіль KIA. Він намагався уникнути зіткнення, однак не вийшло.
Є постраждала внаслідок аварії
На щастя, пасажири КІА залишилися живими. Однак у жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, підозрюють перелом ребер, забій грудної клітки та ще один перелом.
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