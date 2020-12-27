Волинянин пропонував хабар патрульним, які складали на його товариша протокол через несправне авто





Про це



Аби водій уникнув відповідальності, пасажир автомобіля запропонував поліцейському хабар у розмірі 200 гривень.



На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 39-річним жителем Ковельського району.



Окрім того, на водія склали адмінматеріали за керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності та порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час патрулювання по вулиці Володимирській, що у Ковелі, правоохоронці виявили водія, який керував транспортним засобом “ГАЗ” з видимими технічними несправностями.Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Аби водій уникнув відповідальності, пасажир автомобіля запропонував поліцейському хабар у розмірі 200 гривень.На місце виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 39-річним жителем Ковельського району.Окрім того, на водія склали адмінматеріали за керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності та порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

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