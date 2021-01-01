В Україні – найменший добовий показник кількості захворілих на коронавірус за декілька місяців
Сьогодні, 08:48
3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 18 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 304 особи;
летальних випадків – 67;
одужали – 5 236 осіб;
здійснили тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 163 716 осіб;
одужало – 871 196 осіб;
летальних випадків – 20 869;
провели ПЛР-тестувань – 5 964 388.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 301 випадок;
Вінницька область – 102 випадки;
Волинська область – 129 випадків;
Дніпропетровська область – 220 випадків;
Донецька область – 91 випадок;
Житомирська область – 111 випадків;
Закарпатська область – 91 випадок;
Запорізька область – 266 випадків;
Івано-Франківська область – 110 випадків;
Київська область – 240 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 122 випадки;
Миколаївська область – 323 випадки;
Одеська область – 150 випадків;
Полтавська область – 92 випадки;
Рівненська область – 61 випадок;
Сумська область – 84 випадки;
Тернопільська область – 91 випадок;
Харківська область – 46 випадків;
Херсонська область – 78 випадків;
Хмельницька область – 1 випадок;
Черкаська область – 120 випадків;
Чернівецька область – 161 випадок;
Чернігівська область – 36 випадків.
Зауважимо, що добовий показник нових інфікованих за 17 січня є найнижчим в Україні з вересня.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 18 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 304 особи;
летальних випадків – 67;
одужали – 5 236 осіб;
здійснили тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 163 716 осіб;
одужало – 871 196 осіб;
летальних випадків – 20 869;
провели ПЛР-тестувань – 5 964 388.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 301 випадок;
Вінницька область – 102 випадки;
Волинська область – 129 випадків;
Дніпропетровська область – 220 випадків;
Донецька область – 91 випадок;
Житомирська область – 111 випадків;
Закарпатська область – 91 випадок;
Запорізька область – 266 випадків;
Івано-Франківська область – 110 випадків;
Київська область – 240 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 122 випадки;
Миколаївська область – 323 випадки;
Одеська область – 150 випадків;
Полтавська область – 92 випадки;
Рівненська область – 61 випадок;
Сумська область – 84 випадки;
Тернопільська область – 91 випадок;
Харківська область – 46 випадків;
Херсонська область – 78 випадків;
Хмельницька область – 1 випадок;
Черкаська область – 120 випадків;
Чернівецька область – 161 випадок;
Чернігівська область – 36 випадків.
Зауважимо, що добовий показник нових інфікованих за 17 січня є найнижчим в Україні з вересня.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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