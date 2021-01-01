В Україні – найменший добовий показник кількості захворілих на коронавірус за декілька місяців

3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 18 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 304 особи;летальних випадків – 67;одужали – 5 236 осіб;здійснили тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 163 716 осіб;одужало – 871 196 осіб;летальних випадків – 20 869;провели ПЛР-тестувань – 5 964 388.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 301 випадок;Вінницька область – 102 випадки;Волинська область – 129 випадків;Дніпропетровська область – 220 випадків;Донецька область – 91 випадок;Житомирська область – 111 випадків;Закарпатська область – 91 випадок;Запорізька область – 266 випадків;Івано-Франківська область – 110 випадків;Київська область – 240 випадків;Кіровоградська область – 5 випадків;Луганська область – 3 випадки;Львівська область – 122 випадки;Миколаївська область – 323 випадки;Одеська область – 150 випадків;Полтавська область – 92 випадки;Рівненська область – 61 випадок;Сумська область – 84 випадки;Тернопільська область – 91 випадок;Харківська область – 46 випадків;Херсонська область – 78 випадків;Хмельницька область – 1 випадок;Черкаська область – 120 випадків;Чернівецька область – 161 випадок;Чернігівська область – 36 випадків.Зауважимо, що добовий показник нових інфікованих за 17 січня є найнижчим в Україні з вересня.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.