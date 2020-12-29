У Луцьку п’яний водій хотів за 500 гривень відкупитись від поліцейських





Так, 17 січня ввечері по вулиці Кутузова патрульні зупинили водія Daewoo Lanos за порушення правил дорожнього руху, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Під час перевірки водія на факт перебування його в стані алкогольного сп’яніння алкотестер драгер зафіксував результат – 1,27% проміле, що майже у сім разів перевищує допустиму норму.



Правопорушник, незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність за дачу хабаря працівникам поліції, пропонував неправомірну вигоду. Факт кримінального правопорушення зафіксували, гроші вилучили.



Триває слідство.







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