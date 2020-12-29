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У Луцьку п’яний водій хотів за 500 гривень відкупитись від поліцейських

У Луцьку п’яний водій хотів за 500 гривень відкупитись від поліцейських
У Луцьку водій автомобіля, аби уникнути відповідальності за скоєне правопорушення, пропонував поліцейським 500 гривень хабаря.

Так, 17 січня ввечері по вулиці Кутузова патрульні зупинили водія Daewoo Lanos за порушення правил дорожнього руху, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час перевірки водія на факт перебування його в стані алкогольного сп’яніння алкотестер драгер зафіксував результат – 1,27% проміле, що майже у сім разів перевищує допустиму норму.

Правопорушник, незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність за дачу хабаря працівникам поліції, пропонував неправомірну вигоду. Факт кримінального правопорушення зафіксували, гроші вилучили.

Триває слідство.

У Луцьку п’яний водій хотів за 500 гривень відкупитись від поліцейських
У Луцьку п’яний водій хотів за 500 гривень відкупитись від поліцейських


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Теги: хабар, Луцьк
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