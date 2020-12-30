Засудили чоловіка, який через ревнощі до смерті побив дружину: прокурори хочуть суворіше покарання





Про це інформує прокуратура Волині.



Нагадаємо,



Утім, рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури оскаржить в апеляційному порядку вирок Рожищенського районного суду, яким 41-річному волинянину, визнаному винним у заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі.



Чоловік щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю

злочину – й суд призначив йому покарання більш м'яке, ніж передбачено за таке правопорушення санкцією ч.2 ст. 121 КК України.



Оскаржуючи вирок в апеляційній інстанції, прокурори наполягатимуть

на суворішому покаранні для обвинуваченого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження щодо чоловіка, який до смерті побив дружину у селі Берегове, засудивши його до 3 років ув'язнення.Про це інформує прокуратура Волині.Нагадаємо, чоловік 7 жовтня 2020 року близько 13:00, умисно завдав декілька ударів кулаком по голові дружині, що призвели до її смерті . Без матері лишилися 4 дітей.Утім, рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури оскаржить в апеляційному порядку вирок Рожищенського районного суду, яким 41-річному волинянину, визнаному винним у заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі.Чоловік щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттюзлочину – й суд призначив йому покарання більш м'яке, ніж передбачено за таке правопорушення санкцією ч.2 ст. 121 КК України.Оскаржуючи вирок в апеляційній інстанції, прокурори наполягатимутьна суворішому покаранні для обвинуваченого.

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