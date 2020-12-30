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Засудили чоловіка, який через ревнощі до смерті побив дружину: прокурори хочуть суворіше покарання

Засудили чоловіка, який через ревнощі до смерті побив дружину: прокурори хочуть суворіше покарання
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження щодо чоловіка, який до смерті побив дружину у селі Берегове, засудивши його до 3 років ув'язнення.

Про це інформує прокуратура Волині.

Нагадаємо, чоловік 7 жовтня 2020 року близько 13:00, умисно завдав декілька ударів кулаком по голові дружині, що призвели до її смерті. Без матері лишилися 4 дітей.

Утім, рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури оскаржить в апеляційному порядку вирок Рожищенського районного суду, яким 41-річному волинянину, визнаному винним у заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Чоловік щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю
злочину – й суд призначив йому покарання більш м'яке, ніж передбачено за таке правопорушення санкцією ч.2 ст. 121 КК України.

Оскаржуючи вирок в апеляційній інстанції, прокурори наполягатимуть
на суворішому покаранні для обвинуваченого.

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Теги: вбивство, Берегове, суд
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