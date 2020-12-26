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Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО

Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували світлини з відзначення Водохреща, датовані 1930-ми роками.

Про це з посиланням на Музейний простір Волині інформує Центр дослідження і відродження Волині у фейсбуці.

На світлинах з фондів Волинського краєзнавчого музею зафіксували святкування Водохреща в Луцьку.

На фотографіях зображено вихід хресного ходу з собору Святої Трійці після богослужіння, прохід центральною вулицею Луцька Ягелонській (нині Лесі Українки), Йордань на річці Стир.
Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО
Сотні людей і святкова хода: яким було Водохреще в Луцьку 90 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Водохреще, Луцьк
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