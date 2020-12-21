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У місті на Волині вночі горів дерев’яний будинок

У місті на Волині вночі горів дерев’яний будинок
Уночі 19-го січня виникла пожежа в житловому будинку у Володимирі-Волинському.

Про це інформують Володимир-Волинські рятувальники, - пише Буг.

Пожежа трапилась у дерев’яному житловому будинку по вулиці Олійника, 8.

Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

У місті на Волині вночі горів дерев’яний будинок
У місті на Волині вночі горів дерев’яний будинок

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Теги: пожежі, Волинь
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