У місті на Волині вночі горів дерев’яний будинок
Сьогодні, 13:04
Уночі 19-го січня виникла пожежа в житловому будинку у Володимирі-Волинському.
Про це інформують Володимир-Волинські рятувальники, - пише Буг.
Пожежа трапилась у дерев’яному житловому будинку по вулиці Олійника, 8.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
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Про це інформують Володимир-Волинські рятувальники, - пише Буг.
Пожежа трапилась у дерев’яному житловому будинку по вулиці Олійника, 8.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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