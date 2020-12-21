У місті на Волині вночі горів дерев’яний будинок





Про це інформують Володимир-Волинські рятувальники, - пише



Пожежа трапилась у дерев’яному житловому будинку по вулиці Олійника, 8.



Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уночі 19-го січня виникла пожежа в житловому будинку у Володимирі-Волинському.Про це інформують Володимир-Волинські рятувальники, - пише Буг Пожежа трапилась у дерев’яному житловому будинку по вулиці Олійника, 8.Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

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