Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Сьогодні, 16:20
Показали, як на озері Світязь відбувся чин освячення води на Водохреще.
Світлинами з дійства поділився у фейсбуці настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко.
Напередодні братія Свято-Миколаївського храму села Пульмо підготувала ополонку на озері Світязь для освячення води.
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Чин освячення води на Світязі стартував в обідню пору. Долучитися до відзначення Водохреща вирішили десятки охочих. Однак, зважаючи на лютий мороз, пірнути у крижану купіль озера наважилися далеко не всі.
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Світлинами з дійства поділився у фейсбуці настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко.
Напередодні братія Свято-Миколаївського храму села Пульмо підготувала ополонку на озері Світязь для освячення води.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хресний хід і пірнання в ополонку: як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТО
Чин освячення води на Світязі стартував в обідню пору. Долучитися до відзначення Водохреща вирішили десятки охочих. Однак, зважаючи на лютий мороз, пірнути у крижану купіль озера наважилися далеко не всі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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