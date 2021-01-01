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Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО

Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Показали, як на озері Світязь відбувся чин освячення води на Водохреще.

Світлинами з дійства поділився у фейсбуці настоятель Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександр Черевко.

Напередодні братія Свято-Миколаївського храму села Пульмо підготувала ополонку на озері Світязь для освячення води.

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Чин освячення води на Світязі стартував в обідню пору. Долучитися до відзначення Водохреща вирішили десятки охочих. Однак, зважаючи на лютий мороз, пірнути у крижану купіль озера наважилися далеко не всі.
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО
Як на Світязі Водохреще святкували. ФОТО

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Теги: Світязь, Водохреще
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