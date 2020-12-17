На Волині через порушення правил пожежної безпеки горіла хата. ФОТО





Пожежа сталася 18 січня 2021 року на вулиці Газіна. На виклик було направлено черговий караул 14 державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС України у Волинській області, - повідомляють рятувальники.



Після прибуття рятувальники ліквідували загорання перекриття біля димохода твердопаливної груби. Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні твердопаливної груби. Рятувальники застерігають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки особливо у період низьких температур.

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