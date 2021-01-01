Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 20 січня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 011 осіб;

летальних випадків – 212;

одужало – 14 501 особа;

здійснили тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 172 038 осіб;

одужало – 900 749 осіб;

летальних випадків – 21 258;

провели ПЛР-тестувань – 6 009 914.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 157 випадків;

Донецька область – 208 випадків;

Житомирська область – 92 випадки;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 423 випадки;

Івано-Франківська область – 149 випадків;

Київська область – 226 випадків;

Кіровоградська область – 39 випадків;

Луганська область – 76 випадків;

Львівська область – 195 випадків;

Миколаївська область – 114 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 158 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 335 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 165 випадків;

Черкаська область – 200 випадків;

Чернівецька область – 198 випадків;

Чернігівська область – 80 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 20 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 011 осіб;летальних випадків – 212;одужало – 14 501 особа;здійснили тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 172 038 осіб;одужало – 900 749 осіб;летальних випадків – 21 258;провели ПЛР-тестувань – 6 009 914.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 606 випадків;Вінницька область – 178 випадків;Волинська область – 103 випадки;Дніпропетровська область – 157 випадків;Донецька область – 208 випадків;Житомирська область – 92 випадки;Закарпатська область – 76 випадків;Запорізька область – 423 випадки;Івано-Франківська область – 149 випадків;Київська область – 226 випадків;Кіровоградська область – 39 випадків;Луганська область – 76 випадків;Львівська область – 195 випадків;Миколаївська область – 114 випадків;Одеська область – 223 випадки;Полтавська область – 158 випадків;Рівненська область – 111 випадків;Сумська область – 103 випадки;Тернопільська область – 120 випадків;Харківська область – 335 випадків;Херсонська область – 48 випадків;Хмельницька область – 165 випадків;Черкаська область – 200 випадків;Чернівецька область – 198 випадків;Чернігівська область – 80 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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