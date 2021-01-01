Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:40
4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 20 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 011 осіб;
летальних випадків – 212;
одужало – 14 501 особа;
здійснили тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 172 038 осіб;
одужало – 900 749 осіб;
летальних випадків – 21 258;
провели ПЛР-тестувань – 6 009 914.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 606 випадків;
Вінницька область – 178 випадків;
Волинська область – 103 випадки;
Дніпропетровська область – 157 випадків;
Донецька область – 208 випадків;
Житомирська область – 92 випадки;
Закарпатська область – 76 випадків;
Запорізька область – 423 випадки;
Івано-Франківська область – 149 випадків;
Київська область – 226 випадків;
Кіровоградська область – 39 випадків;
Луганська область – 76 випадків;
Львівська область – 195 випадків;
Миколаївська область – 114 випадків;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 158 випадків;
Рівненська область – 111 випадків;
Сумська область – 103 випадки;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 335 випадків;
Херсонська область – 48 випадків;
Хмельницька область – 165 випадків;
Черкаська область – 200 випадків;
Чернівецька область – 198 випадків;
Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 20 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 011 осіб;
летальних випадків – 212;
одужало – 14 501 особа;
здійснили тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 172 038 осіб;
одужало – 900 749 осіб;
летальних випадків – 21 258;
провели ПЛР-тестувань – 6 009 914.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 606 випадків;
Вінницька область – 178 випадків;
Волинська область – 103 випадки;
Дніпропетровська область – 157 випадків;
Донецька область – 208 випадків;
Житомирська область – 92 випадки;
Закарпатська область – 76 випадків;
Запорізька область – 423 випадки;
Івано-Франківська область – 149 випадків;
Київська область – 226 випадків;
Кіровоградська область – 39 випадків;
Луганська область – 76 випадків;
Львівська область – 195 випадків;
Миколаївська область – 114 випадків;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 158 випадків;
Рівненська область – 111 випадків;
Сумська область – 103 випадки;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 335 випадків;
Херсонська область – 48 випадків;
Хмельницька область – 165 випадків;
Черкаська область – 200 випадків;
Чернівецька область – 198 випадків;
Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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