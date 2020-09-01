У Ковелі затримали злодія, який викрав з ялинки електричну гірлянду





Так, вранці 20 січня невідомий проник на територію організації у Ковелі та викрав з ялинки електричну гірлянду вартістю понад 1 тис. грн. Грабіжника бачив охоронець підприємства, однак тому вдалося втекти, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Злодія затримали співробітники поліції. Ним виявився 29-річний житель Ковельського району. Незаконно здобуту гірлянду вилучили.



Нині затриманий спілкується зі слідчими. Попередньо, дії зловмисника кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Тривають слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поліцейські затримали грабіжника.Так, вранці 20 січня невідомий проник на територію організації у Ковелі та викрав з ялинки електричну гірлянду вартістю понад 1 тис. грн. Грабіжника бачив охоронець підприємства, однак тому вдалося втекти, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Злодія затримали співробітники поліції. Ним виявився 29-річний житель Ковельського району. Незаконно здобуту гірлянду вилучили.Нині затриманий спілкується зі слідчими. Попередньо, дії зловмисника кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Тривають слідчі дії.

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