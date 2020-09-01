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У Ковелі затримали злодія, який викрав з ялинки електричну гірлянду

У Ковелі затримали злодія, який викрав з ялинки електричну гірлянду
У Ковелі поліцейські затримали грабіжника.

Так, вранці 20 січня невідомий проник на територію організації у Ковелі та викрав з ялинки електричну гірлянду вартістю понад 1 тис. грн. Грабіжника бачив охоронець підприємства, однак тому вдалося втекти, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Злодія затримали співробітники поліції. Ним виявився 29-річний житель Ковельського району. Незаконно здобуту гірлянду вилучили.

Нині затриманий спілкується зі слідчими. Попередньо, дії зловмисника кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Тривають слідчі дії.


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Теги: злодій, гірлянда, Ковель
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