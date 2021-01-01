Де на Волині будуть відключати світло 22 січня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Рогожани школа
с.Рогожани
Вул.Незалежності 17-31,16-40
2 ПЛ-0.4 Л-3
КТП-320 09:00-17:00 с.Рогожани сільрада,
Млин Дишлюк с.Рогожани
Вул.Незалежності 1-17а, 2-14а
3 ТП-26 09:00-17:00 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод", Кіоск №8, "Продмаг", Приміщення СТО,бар "Движок"
АЗС ОККО м.Володимир
Кіоск в.Устилузька,72 м.Володимир-Волинський
вул.Лепкого, вул.Антоновича, Устилузька 71-83,70-108 Залізняка, Крип'якевича, Костюшка, Коцюбинського, Ю.Бунди
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-365 9:00 – 17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с. Холонів:
вул. Паркова, вул. Центральна
2 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-34 9:00 – 16:00 - м.Горохів
вул.Винниченка, вул.Паркова
3 ПЛ-04 кВ від ЩТП-580 9:00 – 17:00 ПОСП "ім.Шевченка"
Церква
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с. Угринів:
вул. Шевченка, вул. Набережна
с. Леонівка: вул. Польова
Іваничівський район
1. Л-1 від КТП-37 9:30 – 16:30 с.Соснина вул.Б.Хмельницького
2. Л-2, Л-3 від ЗТП-2 9:30 – 15:30 смт Іваничі вул. Незалежності, Дружби
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-65 09:30 - 16:00 с.Фаринки вул.Філановича
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-416 09:00 - 13:00 с.Карпилівка вул.8 Березня
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-313 12:00 - 17:00 с.Стобихівка вул.Хутірська
4 ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-279 10.00 – 13.00 с.Грудки
вул.Шевченка.Л.Украінки
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-169 8:30-16:00
с.Журавичі - клуб, ФАП, сільрада, церква
с,Журавичі
вул.Шевченка,10-58 ,17-57 , вул.Олімпійська, вул.Грушевського
вул.Молодіжна, вул.Незалежності,1-25,
вул.Набережна,1-10, вул.Садова,1-28,
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-73 8:30-16:00
с.Сокиричі
вул.Центральна,буд.1-12,
вул.Лісова,1-27,
3 ЗТП-112 8:30-16:00
м. Ківерці - школа-гімназія
КЕВ м. Володимир-Волинський - військомат
Ківерцівський центр зайнятості населення
Управління поліції охорони
Головне управління ДПС у Волинській області
ФОП Папаніна М.Н. - магазин
РО римо-католицької церкви - костел м.Ківерці вул.Горького,буд.1-25, пров.Горького, вул.Тиверців ,1-30, вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16, вул.Пушкіна, буд.12-30 ,буд.17-41, вул.Гоголя, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, вул.Шопена,буд.15-27 ,буд.22-40,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №525
9:00-17:00
ФОП Найдюк І.Ф, Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ», ФО Лисюк Т.Ю
Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лисенка, вул.Архипенка
2.
9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради
Дубівське споживче товариство
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» Волинська філія, Церква Різдва Пресвятої Богородиці с.Мощена
3.
ПЛ-10кВ Л16-14
(ТП-13(А); ТП-335;ТП-16; ТП-14; ТП-37; ТП-36(А); ТП-583;)
9:00-17:00
Публічне акціонерне товариство "Спектр"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради, Комунальне підприємство "Наше селище", Голобська селищна рада, ФОП Кухар Ф.С, ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад ", ФО Наумчук Р.О, Приватне мале підприємство"Квант"
ФОП Троцюк С.Б, ФОП Семенюк О.О
Приватне підприємство "Пікет"
Голобський психоневрологічний інтернат
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз" смт.Голоби вул..Вокзальна; вул..Ткача вул..Волинська
с.Дарівка
Локачинський район
1. ПЛ-10кВ Л22-01,Л22-03 10:00-14:00 дит.садок с.Н.Загорів с.Бермешів, Замличі,
с.Н.Загорів вул.Молодіжна,Першотравнева, Шевченка, І.Франка.
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-189 9:00-16:00 -- с.Затурці провулок Козацький
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
ЖБК «Британія Хол»
вул. Єршова, 9А
вул. Гущанська (частково)
2. ТП-338
РУ-0,4 кВ
Ремонт обладнання 13:30-16:00 Дитячий садок №46
ФОП Чилій
бульвар Дружби Народів, 2, 2а
вул. Шота Руставелі, 49
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Чаруків: ФОП Мудрик Петро Степанович, ФОП Рибачук Тетяна Яківна с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 09:00-17:00 ФОП Веснянка Валентина Михайлівна с. Боратин вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
Фермерське господарство"Козацький двір" ПАТ"Укртелеком" Волинська філія УДППЗ"УКРПОШТА" Любомльська філія РВНО м.Любомль Магазин с.Борки Дитячий садок Клуб с.Борки Котельня д/садок М/П с.Борки с.Бірки
2 КТП 106 9 00 -17 00 Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД" ФОП Стельмащук Олег Ростиславович с.Вишнів
3 ПЛ04кВ ЩТП 550 9 00 -17 00 с. Радехів
4 ПЛ04кВ ЩТП 487 9 00 -17 00 СВК "Заповіт"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с.Піща вул. Шацька Прикордоників Центральна
5 ПЛ04кВ КТП184 9 00 -17 00 Учб.корпус №2. Церква. Ветлікарня с.Піща с.Піща
Любешівський район
1 КТП-226
10:00 - 17:00 с. Лобна (х. Окуріка)
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-215 10:00 - 14:00 ПрАТ «Волиньгаз»
ДП «СЛАП Любешівагроліс» смт. Любешів (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ
від КТП-131 09:00-17:00
ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 Л-4,8 від ТП-12 09:00-17:00 ательє "Стиль", вул.Грушевського 12, Купрієнко Ольга Генадіївна, м-н "GRAND", вул.Грушевського 12, Грищенко Андрій Олександрович,м-н "Смак", вул.Грушевського 14а, Нікончук Сергій Васильович, м-н "Технолідер", вул.Грушевського 12, Іванчук Юрій Євгенійович, стомат.кабінет "Дентал", вул. Грушевського 10, Кузьменко Яків Олександрович
м-н Мяско Грушевського 12 Микола м.Нововолинськ
вул. Грушевського 8-12
вул.Небесної Сотні 4-6
вул.Стуса 10-12
О.Пчілки 2-10, 3, 7, 9
Маяковського 25
Ратнівський район
1. 9:00 – 15:00
с. Язовні
2 КТП-343 10:00 – 16:00 СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОЛІСОК" с. Здомишель
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479
9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна,40-173
2 КТП-107
9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міська рада ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина ,ферма, зерносклад, кузня, корівники. с.Немир
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-183
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71
9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11 ПЛ-0,4кВ КТП-116
9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12 ПЛ-0,4кВ КТП-481
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13 ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14
КТП231
9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище,
вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15
КТП243
9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
16 ПЛ-10 кВ Л18-04
9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В.Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
17 ПЛ-10 кВ Л18-11
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
Старовижівський район
1 КТП-231 10:00 -17:00. с.Соловї вул:Центральна, Нова, Радянська, Підрічна,Лугова
2 КТП-43 10-00 - 17-00 с.Чевель вул:Пісочна, Підозірна, Гагаріна, Польова, Ангелова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-113 Л-1 10:00-14:00 Новосілківська с/р- млин с.Окунин
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-233 10:00-15:30 с.Тагачин
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-281 10:00-13:00 Пункт прийому молока, ТзОВ «АПК Волинь» - адмінприміщення, ФАП, Дольська с/р – клуб, ФОП Черенова О.В.- магазин с.Растів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Рогожани школа
с.Рогожани
Вул.Незалежності 17-31,16-40
2 ПЛ-0.4 Л-3
КТП-320 09:00-17:00 с.Рогожани сільрада,
Млин Дишлюк с.Рогожани
Вул.Незалежності 1-17а, 2-14а
3 ТП-26 09:00-17:00 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод", Кіоск №8, "Продмаг", Приміщення СТО,бар "Движок"
АЗС ОККО м.Володимир
Кіоск в.Устилузька,72 м.Володимир-Волинський
вул.Лепкого, вул.Антоновича, Устилузька 71-83,70-108 Залізняка, Крип'якевича, Костюшка, Коцюбинського, Ю.Бунди
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-365 9:00 – 17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с. Холонів:
вул. Паркова, вул. Центральна
2 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-34 9:00 – 16:00 - м.Горохів
вул.Винниченка, вул.Паркова
3 ПЛ-04 кВ від ЩТП-580 9:00 – 17:00 ПОСП "ім.Шевченка"
Церква
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с. Угринів:
вул. Шевченка, вул. Набережна
с. Леонівка: вул. Польова
Іваничівський район
1. Л-1 від КТП-37 9:30 – 16:30 с.Соснина вул.Б.Хмельницького
2. Л-2, Л-3 від ЗТП-2 9:30 – 15:30 смт Іваничі вул. Незалежності, Дружби
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-65 09:30 - 16:00 с.Фаринки вул.Філановича
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-416 09:00 - 13:00 с.Карпилівка вул.8 Березня
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-313 12:00 - 17:00 с.Стобихівка вул.Хутірська
4 ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-279 10.00 – 13.00 с.Грудки
вул.Шевченка.Л.Украінки
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-169 8:30-16:00
с.Журавичі - клуб, ФАП, сільрада, церква
с,Журавичі
вул.Шевченка,10-58 ,17-57 , вул.Олімпійська, вул.Грушевського
вул.Молодіжна, вул.Незалежності,1-25,
вул.Набережна,1-10, вул.Садова,1-28,
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-73 8:30-16:00
с.Сокиричі
вул.Центральна,буд.1-12,
вул.Лісова,1-27,
3 ЗТП-112 8:30-16:00
м. Ківерці - школа-гімназія
КЕВ м. Володимир-Волинський - військомат
Ківерцівський центр зайнятості населення
Управління поліції охорони
Головне управління ДПС у Волинській області
ФОП Папаніна М.Н. - магазин
РО римо-католицької церкви - костел м.Ківерці вул.Горького,буд.1-25, пров.Горького, вул.Тиверців ,1-30, вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16, вул.Пушкіна, буд.12-30 ,буд.17-41, вул.Гоголя, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, вул.Шопена,буд.15-27 ,буд.22-40,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №525
9:00-17:00
ФОП Найдюк І.Ф, Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ», ФО Лисюк Т.Ю
Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лисенка, вул.Архипенка
2.
9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради
Дубівське споживче товариство
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» Волинська філія, Церква Різдва Пресвятої Богородиці с.Мощена
3.
ПЛ-10кВ Л16-14
(ТП-13(А); ТП-335;ТП-16; ТП-14; ТП-37; ТП-36(А); ТП-583;)
9:00-17:00
Публічне акціонерне товариство "Спектр"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради, Комунальне підприємство "Наше селище", Голобська селищна рада, ФОП Кухар Ф.С, ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад ", ФО Наумчук Р.О, Приватне мале підприємство"Квант"
ФОП Троцюк С.Б, ФОП Семенюк О.О
Приватне підприємство "Пікет"
Голобський психоневрологічний інтернат
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз" смт.Голоби вул..Вокзальна; вул..Ткача вул..Волинська
с.Дарівка
Локачинський район
1. ПЛ-10кВ Л22-01,Л22-03 10:00-14:00 дит.садок с.Н.Загорів с.Бермешів, Замличі,
с.Н.Загорів вул.Молодіжна,Першотравнева, Шевченка, І.Франка.
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-189 9:00-16:00 -- с.Затурці провулок Козацький
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
ЖБК «Британія Хол»
вул. Єршова, 9А
вул. Гущанська (частково)
2. ТП-338
РУ-0,4 кВ
Ремонт обладнання 13:30-16:00 Дитячий садок №46
ФОП Чилій
бульвар Дружби Народів, 2, 2а
вул. Шота Руставелі, 49
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Чаруків: ФОП Мудрик Петро Степанович, ФОП Рибачук Тетяна Яківна с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 09:00-17:00 ФОП Веснянка Валентина Михайлівна с. Боратин вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
Фермерське господарство"Козацький двір" ПАТ"Укртелеком" Волинська філія УДППЗ"УКРПОШТА" Любомльська філія РВНО м.Любомль Магазин с.Борки Дитячий садок Клуб с.Борки Котельня д/садок М/П с.Борки с.Бірки
2 КТП 106 9 00 -17 00 Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД" ФОП Стельмащук Олег Ростиславович с.Вишнів
3 ПЛ04кВ ЩТП 550 9 00 -17 00 с. Радехів
4 ПЛ04кВ ЩТП 487 9 00 -17 00 СВК "Заповіт"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с.Піща вул. Шацька Прикордоників Центральна
5 ПЛ04кВ КТП184 9 00 -17 00 Учб.корпус №2. Церква. Ветлікарня с.Піща с.Піща
Любешівський район
1 КТП-226
10:00 - 17:00 с. Лобна (х. Окуріка)
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-215 10:00 - 14:00 ПрАТ «Волиньгаз»
ДП «СЛАП Любешівагроліс» смт. Любешів (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ
від КТП-131 09:00-17:00
ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 Л-4,8 від ТП-12 09:00-17:00 ательє "Стиль", вул.Грушевського 12, Купрієнко Ольга Генадіївна, м-н "GRAND", вул.Грушевського 12, Грищенко Андрій Олександрович,м-н "Смак", вул.Грушевського 14а, Нікончук Сергій Васильович, м-н "Технолідер", вул.Грушевського 12, Іванчук Юрій Євгенійович, стомат.кабінет "Дентал", вул. Грушевського 10, Кузьменко Яків Олександрович
м-н Мяско Грушевського 12 Микола м.Нововолинськ
вул. Грушевського 8-12
вул.Небесної Сотні 4-6
вул.Стуса 10-12
О.Пчілки 2-10, 3, 7, 9
Маяковського 25
Ратнівський район
1. 9:00 – 15:00
с. Язовні
2 КТП-343 10:00 – 16:00 СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОЛІСОК" с. Здомишель
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479
9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна,40-173
2 КТП-107
9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міська рада ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина ,ферма, зерносклад, кузня, корівники. с.Немир
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-183
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71
9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11 ПЛ-0,4кВ КТП-116
9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12 ПЛ-0,4кВ КТП-481
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13 ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14
КТП231
9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище,
вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15
КТП243
9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
16 ПЛ-10 кВ Л18-04
9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В.Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
17 ПЛ-10 кВ Л18-11
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
Старовижівський район
1 КТП-231 10:00 -17:00. с.Соловї вул:Центральна, Нова, Радянська, Підрічна,Лугова
2 КТП-43 10-00 - 17-00 с.Чевель вул:Пісочна, Підозірна, Гагаріна, Польова, Ангелова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-113 Л-1 10:00-14:00 Новосілківська с/р- млин с.Окунин
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-233 10:00-15:30 с.Тагачин
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-281 10:00-13:00 Пункт прийому молока, ТзОВ «АПК Волинь» - адмінприміщення, ФАП, Дольська с/р – клуб, ФОП Черенова О.В.- магазин с.Растів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку арештували двох чоловіків, які відмовились відпрацьовувати громадські роботи
Сьогодні, 19:17
Де на Волині будуть відключати світло 22 січня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Повідомили, чи підуть у Луцьку діти до шкіл після локдауну
Сьогодні, 18:27
Діяльність СБУ на кордонах країни: які результати
Сьогодні, 18:09
Стихійні явища почали виникати дуже стрімко, – луцький синоптик
Сьогодні, 17:58