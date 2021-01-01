Де на Волині будуть відключати світло 22 січня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Рогожани школас.РогожаниВул.Незалежності 17-31,16-402 ПЛ-0.4 Л-3КТП-320 09:00-17:00 с.Рогожани сільрада,Млин Дишлюк с.РогожаниВул.Незалежності 1-17а, 2-14а3 ТП-26 09:00-17:00 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод", Кіоск №8, "Продмаг", Приміщення СТО,бар "Движок"АЗС ОККО м.ВолодимирКіоск в.Устилузька,72 м.Володимир-Волинськийвул.Лепкого, вул.Антоновича, Устилузька 71-83,70-108 Залізняка, Крип'якевича, Костюшка, Коцюбинського, Ю.Бунди1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-365 9:00 – 17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с. Холонів:вул. Паркова, вул. Центральна2 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-34 9:00 – 16:00 - м.Горохіввул.Винниченка, вул.Паркова3 ПЛ-04 кВ від ЩТП-580 9:00 – 17:00 ПОСП "ім.Шевченка"ЦеркваПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія с. Угринів:вул. Шевченка, вул. Набережнас. Леонівка: вул. Польова1. Л-1 від КТП-37 9:30 – 16:30 с.Соснина вул.Б.Хмельницького2. Л-2, Л-3 від ЗТП-2 9:30 – 15:30 смт Іваничі вул. Незалежності, Дружби1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-65 09:30 - 16:00 с.Фаринки вул.Філановича2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-416 09:00 - 13:00 с.Карпилівка вул.8 Березня3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-313 12:00 - 17:00 с.Стобихівка вул.Хутірська4 ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-279 10.00 – 13.00 с.Грудкивул.Шевченка.Л.Украінки1 ПЛ0,4 кВ від ТП-169 8:30-16:00с.Журавичі - клуб, ФАП, сільрада, церквас,Журавичівул.Шевченка,10-58 ,17-57 , вул.Олімпійська, вул.Грушевськоговул.Молодіжна, вул.Незалежності,1-25,вул.Набережна,1-10, вул.Садова,1-28,2 ПЛ0,4 кВ від ТП-73 8:30-16:00с.Сокиричівул.Центральна,буд.1-12,вул.Лісова,1-27,3 ЗТП-112 8:30-16:00м. Ківерці - школа-гімназіяКЕВ м. Володимир-Волинський - військоматКіверцівський центр зайнятості населенняУправління поліції охорониГоловне управління ДПС у Волинській областіФОП Папаніна М.Н. - магазинРО римо-католицької церкви - костел м.Ківерці вул.Горького,буд.1-25, пров.Горького, вул.Тиверців ,1-30, вул.Грушевського,буд.1-24, вул.Львівська,8-16, вул.Пушкіна, буд.12-30 ,буд.17-41, вул.Гоголя, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, вул.Шопена,буд.15-27 ,буд.22-40,1. ПЛ-0,4кВ від КТП №5259:00-17:00ФОП Найдюк І.Ф, Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ», ФО Лисюк Т.ЮУправління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул.Лисенка, вул.Архипенка2.9:00-17:00Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської областіУправління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної радиДубівське споживче товариствоПублічне акціонерне товариство «Укртелеком» Волинська філія, Церква Різдва Пресвятої Богородиці с.Мощена3.ПЛ-10кВ Л16-14(ТП-13(А); ТП-335;ТП-16; ТП-14; ТП-37; ТП-36(А); ТП-583;)9:00-17:00Публічне акціонерне товариство "Спектр"Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної ради, Комунальне підприємство "Наше селище", Голобська селищна рада, ФОП Кухар Ф.С, ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад ", ФО Наумчук Р.О, Приватне мале підприємство"Квант"ФОП Троцюк С.Б, ФОП Семенюк О.ОПриватне підприємство "Пікет"Голобський психоневрологічний інтернатФілія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства "Укртрансгаз" смт.Голоби вул..Вокзальна; вул..Ткача вул..Волинськас.Дарівка1. ПЛ-10кВ Л22-01,Л22-03 10:00-14:00 дит.садок с.Н.Загорів с.Бермешів, Замличі,с.Н.Загорів вул.Молодіжна,Першотравнева, Шевченка, І.Франка.2. ПЛ-0.4кВ Л-2 КТП-189 9:00-16:00 -- с.Затурці провулок Козацький1. 09:00-17:00ЖБК «Британія Хол»вул. Єршова, 9Авул. Гущанська (частково)2. ТП-338РУ-0,4 кВРемонт обладнання 13:30-16:00 Дитячий садок №46ФОП Чилійбульвар Дружби Народів, 2, 2авул. Шота Руставелі, 491. 09:00-17:00с. Чаруків: ФОП Мудрик Петро Степанович, ФОП Рибачук Тетяна Яківна с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна2 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 09:00-17:00 ФОП Веснянка Валентина Михайлівна с. Боратин вул. Центральна1. 9 00 -17 00Фермерське господарство"Козацький двір" ПАТ"Укртелеком" Волинська філія УДППЗ"УКРПОШТА" Любомльська філія РВНО м.Любомль Магазин с.Борки Дитячий садок Клуб с.Борки Котельня д/садок М/П с.Борки с.Бірки2 КТП 106 9 00 -17 00 Філія "Ковельська ДЕД" ДП "Волинський ОАД" ФОП Стельмащук Олег Ростиславович с.Вишнів3 ПЛ04кВ ЩТП 550 9 00 -17 00 с. Радехів4 ПЛ04кВ ЩТП 487 9 00 -17 00 СВК "Заповіт"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА" с.Піща вул. Шацька Прикордоників Центральна5 ПЛ04кВ КТП184 9 00 -17 00 Учб.корпус №2. Церква. Ветлікарня с.Піща с.Піща1 КТП-22610:00 - 17:00 с. Лобна (х. Окуріка)2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-215 10:00 - 14:00 ПрАТ «Волиньгаз»ДП «СЛАП Любешівагроліс» смт. Любешів (частково)1 ПЛ-0,4 кВвід КТП-131 09:00-17:00ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада. с. Четвертня1 ПЛ-0.4 Л-4,8 від ТП-12 09:00-17:00 ательє "Стиль", вул.Грушевського 12, Купрієнко Ольга Генадіївна, м-н "GRAND", вул.Грушевського 12, Грищенко Андрій Олександрович,м-н "Смак", вул.Грушевського 14а, Нікончук Сергій Васильович, м-н "Технолідер", вул.Грушевського 12, Іванчук Юрій Євгенійович, стомат.кабінет "Дентал", вул. Грушевського 10, Кузьменко Яків Олександровичм-н Мяско Грушевського 12 Микола м.Нововолинськвул. Грушевського 8-12вул.Небесної Сотні 4-6вул.Стуса 10-12О.Пчілки 2-10, 3, 7, 9Маяковського 251. 9:00 – 15:00с. Язовні2 КТП-343 10:00 – 16:00 СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОЛІСОК" с. ЗдомишельПЛ-0,4 кВ ЩТП-4799:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна,40-1732 КТП-1079:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міська рада ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,3 ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина ,ферма, зерносклад, кузня, корівники. с.Немир4 ПЛ-0,4 кВ ТП-1839:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир5 ПЛ-0,4 кВ ТП-859:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27вул.Селянська,6 ПЛ-0,4кВ ТП-719:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,Промислова 40-76,47-95.7 ПЛ-0,4кВ ТП-2159:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .ФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазинФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру11 ПЛ-0,4кВ КТП-1169:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,вул. Зелена12 ПЛ-0,4кВ КТП-4819:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна13 ПЛ-0,4кВ КТП-4419:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.14КТП2319:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище,вул.Незалежності,75-97(непарні)вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-215КТП2439:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71вул.Шевченка,2-5616 ПЛ-10 кВ Л18-049:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В.Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, ЗарічнаСухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,17 ПЛ-10 кВ Л18-119:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробкиФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,1 КТП-231 10:00 -17:00. с.Соловї вул:Центральна, Нова, Радянська, Підрічна,Лугова2 КТП-43 10-00 - 17-00 с.Чевель вул:Пісочна, Підозірна, Гагаріна, Польова, Ангелова1 ПЛ-0,4кВКТП-113 Л-1 10:00-14:00 Новосілківська с/р- млин с.Окунин2 ПЛ-0,4кВКТП-233 10:00-15:30 с.Тагачин3 ПЛ-0,4кВКТП-281 10:00-13:00 Пункт прийому молока, ТзОВ «АПК Волинь» - адмінприміщення, ФАП, Дольська с/р – клуб, ФОП Черенова О.В.- магазин с.Растів