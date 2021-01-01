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Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО

Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО
Сім'я Степанюків з села Положево Шацього району зліпила гігантського сніговика висотою 3,5 метри.

Як розповіли Район.Шацьк, на це заняття сімейка витратила більше трьох годин.

Очі сніговій бабі зробили з коліс іграшкової машинки, а посмішку - з велосипедного ланцюга. І, звичайно, ніс з великої морквини.

Окрім цього, біля снігового велетня примостилася ще сімейка маленьких сніговичків.

Степанюки кидають виклик шачанам, хто зможе зробити більшого сніговика.

Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО
Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО
Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО
Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО
Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО
Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО

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Теги: сніговик, Волинь
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