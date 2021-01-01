Сім'я з Волині зліпила гігантського сніговика. ФОТО





Як розповіли



Очі сніговій бабі зробили з коліс іграшкової машинки, а посмішку - з велосипедного ланцюга. І, звичайно, ніс з великої морквини.



Окрім цього, біля снігового велетня примостилася ще сімейка маленьких сніговичків.



Степанюки кидають виклик шачанам, хто зможе зробити більшого сніговика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім'я Степанюків з села Положево Шацього району зліпила гігантського сніговика висотою 3,5 метри.Як розповіли Район.Шацьк , на це заняття сімейка витратила більше трьох годин.Очі сніговій бабі зробили з коліс іграшкової машинки, а посмішку - з велосипедного ланцюга. І, звичайно, ніс з великої морквини.Окрім цього, біля снігового велетня примостилася ще сімейка маленьких сніговичків.Степанюки кидають виклик шачанам, хто зможе зробити більшого сніговика.

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