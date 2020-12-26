У Луцьку звільнили з роботи заслуженого донора крові. ВІДЕО

Юрія Деркача звільнили з роботи на місцевому підприємстві. Чоловік підозрює, що таке рішення роботодавця пов'язане з його донорською діяльністю.



Про це йдеться в сюжеті



Юрій Деркач розповів, що працював на підприємстві "Луцькпластмас" начальником зміни сторожової служби. Через донорство відпустка в нього могла бути до двох місяців.



21 січня чоловік вкотре прийшов до обласної служби крові. Донором стає уже 601-й раз.



Юрій Деркач уже 30 років є донором плазми крові. Має звання почесного та заслуженого донора України. Говорить, що в нього – рідкісна четверта плюс група крові. Через це став донором, щоб допомогти людям, які потребували переливання.



Здача крові зайняла у Юрія 30 хвилин. У касі чоловік отримує 50 гривень на харчування та довідку про право на вихідні, але роботи, каже чоловік вже немає.



Зі слів лучанина, у квітні службу, де він працював на заводі, скоротили та залишили на роботі лише п'ять осіб. На його думку, скорочення йому мотивували через те, що багато днів перебуває у відпустці.



Голова правління підприємства Євген Романюк коментувати на камеру ситуацію Суспільному відмовився. Поза камерою сказав, що звільнили увесь відділ, де працював Юрій Деркач. Людей попередили та з усіма розрахувалися.



За коментарем Суспільне звернулося до луцької юристки Наталії Смолярчук. Захисниця каже, що роботодавець має за два місяці попередити працівників про скорочення. Про те, що почесні донори мають якісь переваги чи пільги при звільненні, юристка зазначила – законодавство цього не передбачає. Юристка радить Юрію звертатися до суду.



Донор Юрій Деркач говорить, що не буде подавати до суду на колишніх роботодавців. Чоловік подав документи на отримання звання Героя України. Його дають людям, які діляться кров’ю для переливання понад пів тисячі разів. Документи, які це підтверджують чоловік надіслав, чекає відповіді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заслуженого донора з Луцьказвільнили з роботи на місцевому підприємстві. Чоловік підозрює, що таке рішення роботодавця пов'язане з його донорською діяльністю.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Юрій Деркач розповів, що працював на підприємстві "Луцькпластмас" начальником зміни сторожової служби. Через донорство відпустка в нього могла бути до двох місяців.21 січня чоловік вкотре прийшов до обласної служби крові. Донором стає уже 601-й раз.Юрій Деркач уже 30 років є донором плазми крові. Має звання почесного та заслуженого донора України. Говорить, що в нього – рідкісна четверта плюс група крові. Через це став донором, щоб допомогти людям, які потребували переливання.Здача крові зайняла у Юрія 30 хвилин. У касі чоловік отримує 50 гривень на харчування та довідку про право на вихідні, але роботи, каже чоловік вже немає.Зі слів лучанина, у квітні службу, де він працював на заводі, скоротили та залишили на роботі лише п'ять осіб. На його думку, скорочення йому мотивували через те, що багато днів перебуває у відпустці.Голова правління підприємствакоментувати на камеру ситуацію Суспільному відмовився. Поза камерою сказав, що звільнили увесь відділ, де працював Юрій Деркач. Людей попередили та з усіма розрахувалися.За коментарем Суспільне звернулося до луцької юристки. Захисниця каже, що роботодавець має за два місяці попередити працівників про скорочення. Про те, що почесні донори мають якісь переваги чи пільги при звільненні, юристка зазначила – законодавство цього не передбачає. Юристка радить Юрію звертатися до суду.Донор Юрій Деркач говорить, що не буде подавати до суду на колишніх роботодавців. Чоловік подав документи на отримання звання Героя України. Його дають людям, які діляться кров’ю для переливання понад пів тисячі разів. Документи, які це підтверджують чоловік надіслав, чекає відповіді.

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