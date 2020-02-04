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На Волині з наступного тижня очікують сильні снігопади

На Волині з наступного тижня очікують сильні снігопади
З 25 січня на Волині очікують погіршення погодних умов.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Інформують, що наступного тижня (з 25 по 27 січня) на території Західної України пгіршиться погода. Не омине негода і Волинь: буде сніжно й вітряно, товщина снігового покрову сягатиме 25-32 см.

Тож з метою недопущення аварійних ситуацій на автошляхах та з міркувань безпеки волинян закликають при виникненні несприятливих погодних умов відмовитись (за можливості) від поїздок власним транспортом.

Також зауважують, що перечекати негоду можна на майданчиках для відстою на дорогах державного значення (такі місця на території Волині та всієї України дорожники позначили на Google мапі: http://bit.ly/2WsAaZe).


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Теги: негода, сніг, Волинь, попередження
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