Двоє господарів на Волині звели будинки круглої форми. ФОТО
Сьогодні, 13:01
На Волині будують округлі будинки-термоси. У них, переконують господарі, тепліше, та й економніше жити.
Лучанина Юрія Редька не приваблювала перспектива тіснитися з батьками і братом у двокімнатній «хрущовці». Відтак десять років тому він ризикнув звести круглий будинок, - пише газета Високий замок.
— Я захоплювався геометрією, тому вирахував, що ідеальною формою для такого житла є правильний трикутник із округленими кутами, — пояснив новатор. — Циліндричні стіни — найкоротші для огородження певної площі. У них надзвичайно висока стійкість — згадайте бастіони та вежі фортець. Це виправдовує застосування тонких стін і мілких фундаментів. Тож я отримав можливість зекономити на будівельних матеріалах.
В основі конструкції згаданого будинку — кладка каменю із закріпленими у ній балками невеликої довжини. Це також перевага «круглої» забудови.
Адже довжина кожної із трьох зовнішніх стін становить лише п’ять метрів. Житло розділено на дві частини — з окремими входами та санвузлами. Його загальна площа становить 140 квадратних метрів. Кухню поєднано з вітальнею, щоб створювалося враження єдиного простору. Один квадратний метр оселі обійшовся приблизно у 700 доларів.
Стелю виготовлено з брусів і дощок, проміжки між якими закладено пінопластом шаром 15 сантиметрів. Як наслідок, добре зберігається енергія. Для повноцінної теплоізоляції будинку на горище насипали шар глини з тирсою (так колись робили наші прадіди).
Пан Юрій довго шукав майстрів, котрі вміють правильно і точно залити фундамент для фігурних елементів та викласти стіну «кругляком».
— Додаткові турботи мене не обтяжували, — зазначає ентузіаст. — Бо мав надію, що витрати на будівництво окупляться. Мені вдалося відчутно зекономити кількість газу на опалення житла. Адже завдяки округленим стінам периметр будинку зменшився майже на 15%.
Відомо, що найбільше тепла втрачається у кутах, які фахівці називають «злодіями» корисного простору. Тут вони відсутні. Тож кімнати прогріваються швидше, та й нагріте повітря циркулює краще, а не застоюється.
Житель села Раків Ліс Камінь-Каширського району Геннадій Сус нещодавно створив свій круглий будинок. Він не менш цікавий, ніж у Юрія Редька. Коли почав споруджувати дім, селом навіть поповзли чутки, ніби на його земельній ділянці заклали церкву. Довго довелося переконувати людей, що це не так.
Суси зізнаються, що хотіли, аби оселя була привабливою, займала незначну площу та добре зберігала тепло. І тепер живуть ніби у справжньому термосі — взимку не мерзнуть, а літньої пори оходяться без кондиціонера.
— Непросто було зважитися на будівництво такої нетрадиційної форми, — каже дружина господаря Неля. — Перебрали багато цікавих ідей та варіантів і зупинили свій вибір на округлій хаті. Вона тепла, енергоощадна, світла. На яку б сторону не виходили вікна, сюди обов’язково заглядатиме сонце. Тепер маємо житло, яке піклується про нас.
Внутрішні стіни прямі. Тож із розташуванням меблів проблем не виникало. Зрештою, округлі тумбочки сьогодні є у продажу.
Подружжя планує облицювати будинок, щоб став ще привабливішим та зменшив тепловтрати. Завдяки оригінальній формі споруда не лише енергоощадна, а й легко витримує вітер, дощ, хурделицю. Бо ж її «парусність» набагато менша, ніж у прямокутника. І сніг не налипає на дах, тому немає загрози його руйнування.
— Найперше зіткнулися з проблемою, як залити ідеально круглий фундамент, — пригадує пан Геннадій. — Тож змайстрували спеціальне пристосування — щось на зразок велетенського циркуля. З його допомогою я намалював коло, по зовнішньому контуру якого викопали траншею. Звісно, округлою повинна бути й опалубка. Для її виготовлення використали тонкі дошки, котрі легко вигинаються.
Добряче наморочився господар і під час зведення круглих стін. Переконавшись, що неможливо викласти по колу блоки стандартних розмірів, узявся розрізувати їх навпіл.
— Така робота виявилася непростою. Щоб пришвидшити «процес», я придумав спеціальний верстат, — розповідає чоловік. — Половинки блоків легко складалися, як фрагменти пазла. А вже у готовому каркасі доводилося прорізати отвори для металопластикових вікон.
На горищі облаштували мансарду. А «ламаний» дах складають площини з різним кутом нахилу, що надає будинку певної загадковості.
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Лучанина Юрія Редька не приваблювала перспектива тіснитися з батьками і братом у двокімнатній «хрущовці». Відтак десять років тому він ризикнув звести круглий будинок, - пише газета Високий замок.
— Я захоплювався геометрією, тому вирахував, що ідеальною формою для такого житла є правильний трикутник із округленими кутами, — пояснив новатор. — Циліндричні стіни — найкоротші для огородження певної площі. У них надзвичайно висока стійкість — згадайте бастіони та вежі фортець. Це виправдовує застосування тонких стін і мілких фундаментів. Тож я отримав можливість зекономити на будівельних матеріалах.
В основі конструкції згаданого будинку — кладка каменю із закріпленими у ній балками невеликої довжини. Це також перевага «круглої» забудови.
Адже довжина кожної із трьох зовнішніх стін становить лише п’ять метрів. Житло розділено на дві частини — з окремими входами та санвузлами. Його загальна площа становить 140 квадратних метрів. Кухню поєднано з вітальнею, щоб створювалося враження єдиного простору. Один квадратний метр оселі обійшовся приблизно у 700 доларів.
Стелю виготовлено з брусів і дощок, проміжки між якими закладено пінопластом шаром 15 сантиметрів. Як наслідок, добре зберігається енергія. Для повноцінної теплоізоляції будинку на горище насипали шар глини з тирсою (так колись робили наші прадіди).
Пан Юрій довго шукав майстрів, котрі вміють правильно і точно залити фундамент для фігурних елементів та викласти стіну «кругляком».
— Додаткові турботи мене не обтяжували, — зазначає ентузіаст. — Бо мав надію, що витрати на будівництво окупляться. Мені вдалося відчутно зекономити кількість газу на опалення житла. Адже завдяки округленим стінам периметр будинку зменшився майже на 15%.
Відомо, що найбільше тепла втрачається у кутах, які фахівці називають «злодіями» корисного простору. Тут вони відсутні. Тож кімнати прогріваються швидше, та й нагріте повітря циркулює краще, а не застоюється.
Житель села Раків Ліс Камінь-Каширського району Геннадій Сус нещодавно створив свій круглий будинок. Він не менш цікавий, ніж у Юрія Редька. Коли почав споруджувати дім, селом навіть поповзли чутки, ніби на його земельній ділянці заклали церкву. Довго довелося переконувати людей, що це не так.
Суси зізнаються, що хотіли, аби оселя була привабливою, займала незначну площу та добре зберігала тепло. І тепер живуть ніби у справжньому термосі — взимку не мерзнуть, а літньої пори оходяться без кондиціонера.
— Непросто було зважитися на будівництво такої нетрадиційної форми, — каже дружина господаря Неля. — Перебрали багато цікавих ідей та варіантів і зупинили свій вибір на округлій хаті. Вона тепла, енергоощадна, світла. На яку б сторону не виходили вікна, сюди обов’язково заглядатиме сонце. Тепер маємо житло, яке піклується про нас.
Внутрішні стіни прямі. Тож із розташуванням меблів проблем не виникало. Зрештою, округлі тумбочки сьогодні є у продажу.
Подружжя планує облицювати будинок, щоб став ще привабливішим та зменшив тепловтрати. Завдяки оригінальній формі споруда не лише енергоощадна, а й легко витримує вітер, дощ, хурделицю. Бо ж її «парусність» набагато менша, ніж у прямокутника. І сніг не налипає на дах, тому немає загрози його руйнування.
— Найперше зіткнулися з проблемою, як залити ідеально круглий фундамент, — пригадує пан Геннадій. — Тож змайстрували спеціальне пристосування — щось на зразок велетенського циркуля. З його допомогою я намалював коло, по зовнішньому контуру якого викопали траншею. Звісно, округлою повинна бути й опалубка. Для її виготовлення використали тонкі дошки, котрі легко вигинаються.
Добряче наморочився господар і під час зведення круглих стін. Переконавшись, що неможливо викласти по колу блоки стандартних розмірів, узявся розрізувати їх навпіл.
— Така робота виявилася непростою. Щоб пришвидшити «процес», я придумав спеціальний верстат, — розповідає чоловік. — Половинки блоків легко складалися, як фрагменти пазла. А вже у готовому каркасі доводилося прорізати отвори для металопластикових вікон.
На горищі облаштували мансарду. А «ламаний» дах складають площини з різним кутом нахилу, що надає будинку певної загадковості.
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