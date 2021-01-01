Двоє господарів на Волині звели будинки круглої форми. ФОТО





Лучанина Юрія Редька не при­ваблювала перспектива тіснити­ся з батьками і братом у двокім­натній «хрущовці». Відтак десять років тому він ризикнув звести кру­глий будинок, - пише газета



— Я захоплювався геометрією, тому вирахував, що ідеальною формою для такого житла є пра­вильний трикутник із округлени­ми кутами, — пояснив новатор. — Циліндричні стіни — найкоротші для огородження певної площі. У них надзвичайно висока стій­кість — згадайте бастіони та вежі фортець. Це виправдовує засто­сування тонких стін і мілких фун­даментів. Тож я отримав можли­вість зекономити на будівельних матеріалах.



В основі конструкції згадано­го будинку — кладка каменю із закріпленими у ній балками не­великої довжини. Це також пере­вага «круглої» забудови.



Адже довжина кожної із трьох зовнішніх стін становить лише п’ять метрів. Житло розділено на дві частини — з окремими входа­ми та санвузлами. Його загальна площа становить 140 квадратних метрів. Кухню поєднано з віталь­нею, щоб створювалося вражен­ня єдиного простору. Один ква­дратний метр оселі обійшовся приблизно у 700 доларів.



Стелю виготовлено з брусів і дощок, проміжки між якими за­кладено пінопластом шаром 15 сантиметрів. Як наслідок, добре зберігається енергія. Для повно­цінної теплоізоляції будинку на горище насипали шар глини з тирсою (так колись робили наші прадіди).



Пан Юрій довго шукав май­стрів, котрі вміють правильно і точно залити фундамент для фі­гурних елементів та викласти сті­ну «кругляком».



— Додаткові турботи мене не обтяжували, — зазначає ентузіаст. — Бо мав надію, що витрати на бу­дівництво окупляться. Мені вдалося відчутно зекономити кількість газу на опалення житла. Адже завдяки округленим стінам периметр бу­динку зменшився майже на 15%.



Відомо, що найбільше тепла втрачається у кутах, які фахівці називають «злодіями» корисного простору. Тут вони відсутні. Тож кімнати прогріваються швидше, та й нагріте повітря циркулює краще, а не застоюється.

Дім Юрія Редька – оригінальний та теплий. Фото автора та газети «Полісся».

Житель села Раків Ліс Камінь-Каширського району Геннадій Сус нещодавно створив свій круглий будинок. Він не менш цікавий, ніж у Юрія Редька. Коли почав споруджувати дім, селом навіть поповзли чутки, ніби на його земельній ділянці заклали церкву. Довго довелося переко­нувати людей, що це не так.



Суси зізнаються, що хотіли, аби оселя була привабливою, займа­ла незначну площу та добре збе­рігала тепло. І тепер живуть ніби у справжньому термосі — взимку не мерзнуть, а літньої пори оходяться без кондиціонера.



— Непросто було зважитися на будівництво такої нетрадиційної форми, — каже дружина господа­ря Неля. — Перебрали багато ці­кавих ідей та варіантів і зупинили свій вибір на округлій хаті. Вона тепла, енергоощадна, світла. На яку б сторону не виходили вікна, сюди обов’язково заглядатиме сонце. Тепер маємо житло, яке піклується про нас.



Внутрішні стіни прямі. Тож із розташуванням меблів проблем не виникало. Зрештою, округлі тумбочки сьогодні є у продажу.



Подружжя планує облицювати будинок, щоб став ще привабли­вішим та зменшив тепловтрати. Завдяки оригінальній формі спо­руда не лише енергоощадна, а й легко витримує вітер, дощ, хур­делицю. Бо ж її «парусність» на­багато менша, ніж у прямокутни­ка. І сніг не налипає на дах, тому немає загрози його руйнування.

На початку будівництва будинок Сусів плутали з церквою. Фото автора та газети «Полісся».

— Найперше зіткнулися з про­блемою, як залити ідеально круглий фундамент, — пригадує пан Геннадій. — Тож змайстру­вали спеціальне пристосування — щось на зразок велетенського циркуля. З його допомогою я на­малював коло, по зовнішньому контуру якого викопали тран­шею. Звісно, округлою повинна бути й опалубка. Для її виготов­лення використали тонкі дошки, котрі легко вигинаються.



Добряче наморочився господар і під час зведення круглих стін. Переконавшись, що неможливо викласти по колу блоки стан­дартних розмірів, узявся розрі­зувати їх навпіл.



— Така робота виявилася не­простою. Щоб пришвидшити «процес», я придумав спеціаль­ний верстат, — розповідає чо­ловік. — Половинки блоків легко складалися, як фрагменти пазла. А вже у готовому каркасі доводи­лося прорізати отвори для мета­лопластикових вікон.



На горищі облаштували ман­сарду. А «ламаний» дах складають площини з різним кутом нахилу, що надає будинку певної загадковості.

Юрій Редько першим на Волині наважився звести округлий дім. Фото автора та газети «Полісся».

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