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Завтра, 26 січня, мікрорайон у Луцьку залишиться без води

Завтра, 26 січня, мікрорайон у Луцьку залишиться без води
Завтра, 26 січня, у частині Привокзального мікрорайону тимчасово зупинять водопостачання.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Так, у зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону із 10:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання за адресами: вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, Грушевського, 3, 5, Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25а, Привокзальна, 15, Коновальця, 8, 10 та 12.

Перепрошують за тимчасові незручності. Лучанам рекомендують попередньо запастись водою.

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Теги: відключення, вода, мікрорайон, Луцьк
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