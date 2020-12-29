Завтра, 26 січня, мікрорайон у Луцьку залишиться без води
Сьогодні, 12:36
Завтра, 26 січня, у частині Привокзального мікрорайону тимчасово зупинять водопостачання.
Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Так, у зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону із 10:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання за адресами: вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, Грушевського, 3, 5, Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25а, Привокзальна, 15, Коновальця, 8, 10 та 12.
Перепрошують за тимчасові незручності. Лучанам рекомендують попередньо запастись водою.
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Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Так, у зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону із 10:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання за адресами: вул. Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, Грушевського, 3, 5, Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13а, 15а, 23а, 25а, Привокзальна, 15, Коновальця, 8, 10 та 12.
Перепрошують за тимчасові незручності. Лучанам рекомендують попередньо запастись водою.
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