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У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО

У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО
У КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №2”, що на проспекті Відродження, відкрили капітально відремонтований хол першого поверху.

Ремонт зробили за три місяці за кошти Національної служби здоров’я України, йдеться на сайті Луцької міської ради.

За словами директора медичного закладу Тетяни Трач, в закладі роблять усе задля покращення умов перебування в ньому громадян. Облаштували реєстратуру, змонтували розсувні двері та встановили сучасні меблі.

Луцький міський голова Ігор Поліщук, який приїхав разом із заступником Іриною Чебелюк оглянути ремонт, залишився задоволений побаченим. За його словами, чудово, що луцькі медичні заклади оновлюються та стають комфортнішими та доступнішими для пацієнтів.

“У цьому центрі два роки тому ми відремонтували частину денного стаціонару. Саме там перебувала найбільша кількість людей, тому й відділення найбільше потребувало ремонту. Зараз за кошти Національної служби здоров’я відремонтовано реєстратуру - те приміщення, яке першим зустрічає пацієнта. Безумовно, коли заходиш і бачиш такі комфортні умови, такий привабливий естетичний вигляд, то і настрій в людини змінюється. Думаю, що люди, які сюди приходитимуть, будуть задоволені і зовнішнім виглядом приміщення, і професійністю медичного персоналу”, - зазначив Ігор Поліщук.

У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО
У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО
У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО
У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО
У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО
У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО
У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО
У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО
У луцькій поліклініці капітально відремонтували хол. ФОТО


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Теги: луцька поліклініка, ремонт, хол
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