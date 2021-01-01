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Гравцем «Волині» цікавиться клуб з Туреччини

Гравцем «Волині» цікавиться клуб з Туреччини
Хавбек луцької "Волині" Джемаль Кізілатеш зацікавив турецький "Балікесірспор".

Згідно з даними від джерела, клуби ведуть переговори щодо трансферу. Про це повідомляє Епоха футболу, посилаючись на телеграм-канал "Бий-біжи".

У першій частині він був одним з лідерів Волині. За «хрестоносців» провів 12 ігор, в яких забив 2 голи і віддав 1 ассист. Луцький клуб йде на 7-му рядку, набрав 24 очки за 13 ігор. Волинь зіграла менше ігор, ніж всі клуби знаходяться вище, тому перспективи повернутися в еліту дуже хороші.

Кізілатеш народився в 1994 році в Стамбулі. Його мати українка, а тато представник Туреччини. У 7 років він переїхав до Києва, де і почав займатися футболом у ДЮСШ і Зірці. До 2013 року грав за аматорські Бородянку, Рубін, Музичі і Володарку.

Потім в його кар'єрі був Арсенал-Київщина з Білої Церкви, який виступав у Другій лізі, Ворскла, Арсенал-Київ і Колос.

Балікесірспор зараз веде боротьбу за порятунок у другій за силою лізі Туреччини. Після 18-го туру у клубу лише 16 очок. Команда розташувалася на 15-му місці.

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Теги: футбол, Волинь
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