Гравцем «Волині» цікавиться клуб з Туреччини
Сьогодні, 22:21
Хавбек луцької "Волині" Джемаль Кізілатеш зацікавив турецький "Балікесірспор".
Згідно з даними від джерела, клуби ведуть переговори щодо трансферу. Про це повідомляє Епоха футболу, посилаючись на телеграм-канал "Бий-біжи".
У першій частині він був одним з лідерів Волині. За «хрестоносців» провів 12 ігор, в яких забив 2 голи і віддав 1 ассист. Луцький клуб йде на 7-му рядку, набрав 24 очки за 13 ігор. Волинь зіграла менше ігор, ніж всі клуби знаходяться вище, тому перспективи повернутися в еліту дуже хороші.
Кізілатеш народився в 1994 році в Стамбулі. Його мати українка, а тато представник Туреччини. У 7 років він переїхав до Києва, де і почав займатися футболом у ДЮСШ і Зірці. До 2013 року грав за аматорські Бородянку, Рубін, Музичі і Володарку.
Потім в його кар'єрі був Арсенал-Київщина з Білої Церкви, який виступав у Другій лізі, Ворскла, Арсенал-Київ і Колос.
Балікесірспор зараз веде боротьбу за порятунок у другій за силою лізі Туреччини. Після 18-го туру у клубу лише 16 очок. Команда розташувалася на 15-му місці.
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Згідно з даними від джерела, клуби ведуть переговори щодо трансферу. Про це повідомляє Епоха футболу, посилаючись на телеграм-канал "Бий-біжи".
У першій частині він був одним з лідерів Волині. За «хрестоносців» провів 12 ігор, в яких забив 2 голи і віддав 1 ассист. Луцький клуб йде на 7-му рядку, набрав 24 очки за 13 ігор. Волинь зіграла менше ігор, ніж всі клуби знаходяться вище, тому перспективи повернутися в еліту дуже хороші.
Кізілатеш народився в 1994 році в Стамбулі. Його мати українка, а тато представник Туреччини. У 7 років він переїхав до Києва, де і почав займатися футболом у ДЮСШ і Зірці. До 2013 року грав за аматорські Бородянку, Рубін, Музичі і Володарку.
Потім в його кар'єрі був Арсенал-Київщина з Білої Церкви, який виступав у Другій лізі, Ворскла, Арсенал-Київ і Колос.
Балікесірспор зараз веде боротьбу за порятунок у другій за силою лізі Туреччини. Після 18-го туру у клубу лише 16 очок. Команда розташувалася на 15-му місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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