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Волинянок просять долучитися до випікання ласощів для українських захисників

Волинянок просять долучитися до випікання ласощів для українських захисників
Волинських жінок просять долучитися до випікання солодощів для військових, які знаходяться на передовій.

Прохання про це на своїй сторінці розмістила одна з волонтерок Ольга Жигунова.

"Дівчатка, друзі, знайомі та усі охочі долучитися до випікання смаколиків воїнам на Схід, запрошуємо вчергове приєднатися до хорошої благородної справи. Плануємо на ці вихідні створити трохи смакоти і відправити все, що прагнули і виконали завдяки Благодійна кава військовим. Заодно прозвітуємо про решту волонтерських коштів. Будемо раді бачити результати праці ваших ручок! Долучайтесь!" - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, благодійність
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