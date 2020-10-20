Волинянок просять долучитися до випікання ласощів для українських захисників

Волинських жінок просять долучитися до випікання солодощів для військових, які знаходяться на передовій.Прохання про це на своїй сторінці розмістила одна з волонтерок"Дівчатка, друзі, знайомі та усі охочі долучитися до випікання смаколиків воїнам на Схід, запрошуємо вчергове приєднатися до хорошої благородної справи. Плануємо на ці вихідні створити трохи смакоти і відправити все, що прагнули і виконали завдяки Благодійна кава військовим. Заодно прозвітуємо про решту волонтерських коштів. Будемо раді бачити результати праці ваших ручок! Долучайтесь!" - йдеться у дописі.