Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО





Повідомлення до служби «101» надійшло о 8:37. За допомогою потужної пожежної автоцистерни рятувальники витягнули автомобіль Volkswagen Transporter, що з’їхав у кювет та відбуксирували на проїжджу частину вантажівку Volvo, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.



До порятунки задіяли одну одиницю техніки та 4 чоловіка особового складу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 26 січня рятувальники виїхали для ліквідації наслідків двох ДТП, що трапились внаслідок складних погодних умов в селі Сільце Горохівського району.Повідомлення до служби «101» надійшло о 8:37. За допомогою потужної пожежної автоцистерни рятувальники витягнули автомобіль Volkswagen Transporter, що з’їхав у кювет та відбуксирували на проїжджу частину вантажівку Volvo, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.До порятунки задіяли одну одиницю техніки та 4 чоловіка особового складу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію