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Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО

Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО
На Волині 26 січня рятувальники виїхали для ліквідації наслідків двох ДТП, що трапились внаслідок складних погодних умов в селі Сільце Горохівського району.

Повідомлення до служби «101» надійшло о 8:37. За допомогою потужної пожежної автоцистерни рятувальники витягнули автомобіль Volkswagen Transporter, що з’їхав у кювет та відбуксирували на проїжджу частину вантажівку Volvo, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.

До порятунки задіяли одну одиницю техніки та 4 чоловіка особового складу.

Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО
Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО
Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО

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Теги: негода, Волинь, аварії
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