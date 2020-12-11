Рятувальники витягали буса і вантажівку: на Волині через негоду стались дві аварії. ФОТО
Сьогодні, 10:33
На Волині 26 січня рятувальники виїхали для ліквідації наслідків двох ДТП, що трапились внаслідок складних погодних умов в селі Сільце Горохівського району.
Повідомлення до служби «101» надійшло о 8:37. За допомогою потужної пожежної автоцистерни рятувальники витягнули автомобіль Volkswagen Transporter, що з’їхав у кювет та відбуксирували на проїжджу частину вантажівку Volvo, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
До порятунки задіяли одну одиницю техніки та 4 чоловіка особового складу.
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Повідомлення до служби «101» надійшло о 8:37. За допомогою потужної пожежної автоцистерни рятувальники витягнули автомобіль Volkswagen Transporter, що з’їхав у кювет та відбуксирували на проїжджу частину вантажівку Volvo, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
До порятунки задіяли одну одиницю техніки та 4 чоловіка особового складу.
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