На Волині сусіди жінки, у якої палав будинок, стали в ланцюг і лили у полум'я воду відрами
Сьогодні, 10:42
У селі Черемошне на Ковельщині учора, 25 січня, вогнеборці загасили пожежу, що зайнялася через коротке замикання телевізора.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що повідомлення про пожежу в дерев’яній будівлі надійшло до служби порятунку о 12:15.
На місце виклику прибули ковельські рятувальники та працівники місцевих пожежних команд сіл Уховецьк та Скулин, які о 12:42 локалізували пожежу, а о 12:58 остаточно її ліквідували. Вогонь встиг знищити оздоблення стін на площі 40 м2, меблі, речі домашнього вжитку.
До прибуття рятувальників небайдужі сусіди кинулися допомагати 39-річній власниці оселі загасити пожежу, організували ланцюжок і поливали відрами з водою стіни, щоб не дати розповсюдитись вогню на весь будинок.
УДСНС України у Волинській області
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що повідомлення про пожежу в дерев’яній будівлі надійшло до служби порятунку о 12:15.
На місце виклику прибули ковельські рятувальники та працівники місцевих пожежних команд сіл Уховецьк та Скулин, які о 12:42 локалізували пожежу, а о 12:58 остаточно її ліквідували. Вогонь встиг знищити оздоблення стін на площі 40 м2, меблі, речі домашнього вжитку.
До прибуття рятувальників небайдужі сусіди кинулися допомагати 39-річній власниці оселі загасити пожежу, організували ланцюжок і поливали відрами з водою стіни, щоб не дати розповсюдитись вогню на весь будинок.
УДСНС України у Волинській області
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