Чи буде військова кафедра у ВНУ
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Розповіли, на якому етапі перебуває питання стосовно відкриття військової кафедри у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
Зі слів ректора вишу Анатолія Цьося, нині йдеться про два аспекти відкриття військової кафедри. Перший – подання відповідних документів у Міністерство оборони, щоб вийти із пропозицією до Кабміну, аби ВНУ включили до постанови про підготовку офіцерів запасу.
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Одночасно у виші працюють із базою підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ у Миколаєві, аби в Луцьку відкрити філію кафедри і цьогоріч почати набір на підготовку на військову кафедру.
«Я більш ніж переконаний, що за пів року, рік чи два нам вдасться відкрити військову кафедру», - додав Цьось.
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Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
Зі слів ректора вишу Анатолія Цьося, нині йдеться про два аспекти відкриття військової кафедри. Перший – подання відповідних документів у Міністерство оборони, щоб вийти із пропозицією до Кабміну, аби ВНУ включили до постанови про підготовку офіцерів запасу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зміна назви, 14 томів творів Лесі Українки та медичний факультет: ректор ВНУ Анатолій Цьось – про досягнення за рік роботи
Одночасно у виші працюють із базою підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ у Миколаєві, аби в Луцьку відкрити філію кафедри і цьогоріч почати набір на підготовку на військову кафедру.
«Я більш ніж переконаний, що за пів року, рік чи два нам вдасться відкрити військову кафедру», - додав Цьось.
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