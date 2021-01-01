Чи буде військова кафедра у ВНУ

Розповіли, на якому етапі перебуває питання стосовно відкриття військової кафедри у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректораза підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.Зі слів ректора вишу Анатолія Цьося, нині йдеться про два аспекти відкриття військової кафедри. Перший – подання відповідних документів у Міністерство оборони, щоб вийти із пропозицією до Кабміну, аби ВНУ включили до постанови про підготовку офіцерів запасу.Одночасно у виші працюють із базою підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ у Миколаєві, аби в Луцьку відкрити філію кафедри і цьогоріч почати набір на підготовку на військову кафедру.«Я більш ніж переконаний, що за пів року, рік чи два нам вдасться відкрити військову кафедру», - додав Цьось.