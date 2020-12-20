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Гравець «Волині» підсилив футбольний клуб з Туреччини

Гравець «Волині» підсилив футбольний клуб з Туреччини
Один з гравців «Волині» покинув розташування футбольного клубу та "переїхав" до Туреччини.

У другій частині чемпіонату України волинській команді не допоможе ще один гравець. Розірвання контракту з «хрестоносцями» підписав Джемаль Кизилатеш, - пише пресслужба "Волині".

Сторони припинили співпрацю з ініціативи футболіста з сімейних обставин, тож наш клуб пішов назустріч йому.

Видання Footboom повідомляє, що "Баликесірспор" підписав 1,5-річний контракт з півзахисником "Волині" Джемаль Кізілатешем. Раніше 26-річний хавбек захищав кольори "Бородянки", "Рубіна", "Музичі", "Володарки", "Арсеналу-Київщини", "Ворскли", "Арсеналу-Києва" і "Колоса".

Джемаль Кізілатеш - український футболіст турецького походження. Тransfermarkt оцінює його в 125 тисяч євро. "Баликесірспор" виступає в Першій лізі Туреччини (другий за силою дивізіон). У турнірній таблиці команда розташувалася на 16 рядку.

Нагадаємо, раніше ІА ВолиньPost повідомляв, що хавбек луцької "Волині" Джемаль зацікавив турецький "Балікесірспор".

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Теги: футбол, Волинь, спорт, трансфер
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