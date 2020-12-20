Гравець «Волині» підсилив футбольний клуб з Туреччини
Сьогодні, 21:55
Один з гравців «Волині» покинув розташування футбольного клубу та "переїхав" до Туреччини.
У другій частині чемпіонату України волинській команді не допоможе ще один гравець. Розірвання контракту з «хрестоносцями» підписав Джемаль Кизилатеш, - пише пресслужба "Волині".
Сторони припинили співпрацю з ініціативи футболіста з сімейних обставин, тож наш клуб пішов назустріч йому.
Видання Footboom повідомляє, що "Баликесірспор" підписав 1,5-річний контракт з півзахисником "Волині" Джемаль Кізілатешем. Раніше 26-річний хавбек захищав кольори "Бородянки", "Рубіна", "Музичі", "Володарки", "Арсеналу-Київщини", "Ворскли", "Арсеналу-Києва" і "Колоса".
Джемаль Кізілатеш - український футболіст турецького походження. Тransfermarkt оцінює його в 125 тисяч євро. "Баликесірспор" виступає в Першій лізі Туреччини (другий за силою дивізіон). У турнірній таблиці команда розташувалася на 16 рядку.
Нагадаємо, раніше ІА ВолиньPost повідомляв, що хавбек луцької "Волині" Джемаль зацікавив турецький "Балікесірспор".
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У другій частині чемпіонату України волинській команді не допоможе ще один гравець. Розірвання контракту з «хрестоносцями» підписав Джемаль Кизилатеш, - пише пресслужба "Волині".
Сторони припинили співпрацю з ініціативи футболіста з сімейних обставин, тож наш клуб пішов назустріч йому.
Видання Footboom повідомляє, що "Баликесірспор" підписав 1,5-річний контракт з півзахисником "Волині" Джемаль Кізілатешем. Раніше 26-річний хавбек захищав кольори "Бородянки", "Рубіна", "Музичі", "Володарки", "Арсеналу-Київщини", "Ворскли", "Арсеналу-Києва" і "Колоса".
Джемаль Кізілатеш - український футболіст турецького походження. Тransfermarkt оцінює його в 125 тисяч євро. "Баликесірспор" виступає в Першій лізі Туреччини (другий за силою дивізіон). У турнірній таблиці команда розташувалася на 16 рядку.
Нагадаємо, раніше ІА ВолиньPost повідомляв, що хавбек луцької "Волині" Джемаль зацікавив турецький "Балікесірспор".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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