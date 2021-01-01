У волинянина вдома знайшли ящик із марихуаною

У двох волинян поліція вилучила наркотики.Так, 27 січня під час профілактичного відпрацювання Ковельського району оперативники виявили за місцем проживання 39-річного волинянина ящик із марихуаною, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області .Окрім цього, 26 січня, у Камінь-Каширську поліцейські вилучили у 21-річного місцевого жителя паперовий згорток з канабісом.Наркотики направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України на дослідження.За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту або до п’яти років обмеження волі.